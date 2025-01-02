التحقيق مع صاحب شركة استيراد وتصدير انتحل صفة ضابط بالجيزة

تواصل الأجهزة الأمنية بأمن الجيزة التحقيق مع صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بانتحال صفة ضابط شرطة وتم ضبطه وبحوزته سلاح ناري ومبالغ مالية محلية وأجنبية.



كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بانتحال صفة ضابط شرطة ومقيم بدائرة القسم.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "كارنيه مزور لضابط شرطة، ومسدس صوتي، و3000 دولار أمريكي، 50 ألف جنيه مصري"، وتم اقتياده إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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