الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

القبض على 4 تجار مخدرات و3 قطع سلاح ناري خلال حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 10 كيلوجرامات لمخدر البانجو – 7 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة ) بحوزة 4 متهمين.

 

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة عبارة عن (بندقية خرطوش - فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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