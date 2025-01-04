السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية في دمياط تضبط 4 تجار مخدرات و3 قطع سلاح ناري

حملة أمنية في دمياط
حملة أمنية في دمياط

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 10 كيلوجرامًا لمخدر البانجو – 12 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 4 متهمين.

القبض على مطرب شعبى دهس طفلا فى إمبابة

وزير الداخلية لـ البابا تواضروس: التاريخ سجل العديد من المواقف الوطنية للكنيسة

كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (3 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين"لـ 2 منهم معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكوم عليهم الهاربين الهاربين من تنفيذ الأحكام حائزي الاسلحة النارية قطاع الأمن العام قطاع الأمن مخدر الحشيش مخدر الهيروين

مواد متعلقة

القبض على مطرب شعبى دهس طفلا فى إمبابة

وزير الداخلية لـ البابا تواضروس: التاريخ سجل العديد من المواقف الوطنية للكنيسة

وزير الداخلية يزور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

المحكمة التأديبية تنظر محاكمة طبيبة كفر الدوار، غدا

رادارات المرور ترصد 966 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

ضبط 20703 قضية تسول واستغلال الأطفال بالمحافظات

الداخلية العرب: مخاطر التطرف والإرهاب وانعكاساتهما لا يمكن مواجهتها بجهد فردي..كومان: التطرف لا يقتصر على دولة معينة.. وتحولت لظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والأديان والثقافات

الأمن الاقتصادي يضبط 10 آلاف و782 قضية خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

شلل مروري وتحطم عمود إنارة في حادث تصادم 4 سيارات بكورنيش الإسكندرية

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية

منوعات

المزيد

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الاضطراب النفسي والهرموني عذر للتحول الجنسي؟ رد حاسم من المفتي السابق (فيديو)

هل جادل النبي إبراهيم في عقاب قوم لوط؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج هذا العام

المزيد
الجريدة الرسمية