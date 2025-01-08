الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

"صحيفة يونانية" تشيد بالقمة المصرية القبرصية اليونانية العاشرة بالقاهرة

قادة مصر واليونان
قادة مصر واليونان وقبرص، فيتو

أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن القمة الثلاثية العاشرة بين مصر واليونان وقبرص تعرض جبهة موحدة تهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية في مجالات الطاقة والسياسة والأمن.

 قمة مصر واليونان وقبرص جبهة موحدة لمعالجة التحديات

وذكرت الصحيفة أن القمة، التي تجمع زعماء ثلاث دول رئيسية في البحر الأبيض المتوسط، تركز على ترسيخ تعاون إقليمي أعمق، وخاصة في مجالي الطاقة والأمن.

وقالت إن القمة تعقد على أساس التوافق المتزايد بين الدول الثلاث، والذي تعزز بشكل أكبر من خلال الزيارة اليونان المشتركة للقاهرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024، أثناء توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويشير هذا الاجتماع في القاهرة إلى توسيع الجهود الدبلوماسية بين مصر واليونان وقبرص ويستعرض جبهة موحدة تهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية في مجال الطاقة والسياسة والأمن.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول

وبحسب الصحيفة، ستركز المناقشة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول، مع التركيز على أمن الطاقة، والأوضاع غير المستقرة في المنطقة.

وذكرت الصحيفة أن القمة تعقد في وقت من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، مما يؤكد أهمية التحالف المتزايد بين اليونان ومصر وقبرص.

وقالت إنه بالنسبة لليونان، فإن هذا الحدث ليس مجرد لفتة دبلوماسية بل خطوة استراتيجية تعطي مكانة الدولة كلاعب حاسم في استقرار الطاقة والسياسة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة سايبرس ميل القبرصية الضوء على القمة الثلاثية العاشرة التي تعقد اليوم الأربعاء بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك القمة الحكومية الثانية بين قبرص ومصر، قائلة إن القمة الحكومية بين قبرص ومصر ستركز على مشاريع الأعمال المشتركة.

وقالت الصحيفة -في تعليق أوردته اليوم- إن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس قد وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى القاهرة لحضور القمة.

وأضافت الصحيفة أن وفدي البلدين سيلتقيا قبل الاجتماع الثلاثي مع ميتسوتاكيس.

وفي هذا السياق نسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس قوله في تصريحات له إن الدول الثلاث ستوقع مذكرات تفاهم بشأن الرعاية الصحية وتطوير الموانئ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلاقات الاستثمارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القمة الحكومية القبرصية المصرية الثانية التي تسبق القمة الثلاثية ستكون منتدى لمناقشة أحدث التطورات الإقليمية ومشاريع الاستثمار المشتركة في البنية التحتية والتجارة والتكنولوجيا والابتكار والسياحة، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة، كما سيتم تناول موضوع الإخطار المبكر بالحوادث النووية والتعاون في مجال لوائح السلامة النووية والحماية من الإشعاع.

ومضت الصحيفة القبرصية تقول إنه يرافق خريستودوليديس في زيارته المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس ووزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس ونائبة وزير الشؤون الأوروبية مارلينا راونا ووزير الطاقة جورج باباناستاسيو ومستشار الأمن القومي تاسوس تسيونيس، وسفير قبرص في مصر بولي يوانو، ورئيس المكتب الدبلوماسي دوروس فينيزيس، وآخرون، وسيعود خريستودوليديس إلى قبرص بعد مأدبة عشاء يقيمها الرئيس السيسي له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر الابيض المتوسط البحر الأبيض القمة المصرية القبرصية المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

مواد متعلقة

نص كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي بالقمة المصرية القبرصية اليونانية

السيسي: نقدر دور قبرص واليونان في دعم مصر منذ 2014

السيسي: تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليونان وقبرص

رئيس قبرص: حريصون على دعم مصر لمواجهة أي تحديات وفي إطار الاتحاد الأوروبي
ads

الأكثر قراءة

"بديل الثانوية العامة".. وزير التربية والتعليم يُقدّم عرضًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

13 قرارًا عاجلًا ومهمًّا لرئيس الوزراء، اعرف التفاصيل

مخرجة تصرخ أمام المحكمة: «عمر زهران مش حرامي» (فيديو)

مرتضى منصور عن الاحتفال المثير لـ إمام عاشور: اللي عمله هيولَّع الدنيا (فيديو)

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسة استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

مرتضى منصور عن شائعات تدهور صحته: "عندي خشونة في الركبة ومحدش ليه دعوة"

سيدي ندياي يكشف لـ "فيتو" حقيقة هروبه من الزمالك

منوعات

المزيد

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض اليوسفي في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس والفلفل في سوق العبور

سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025

المزيد

انفوجراف

بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. جدول مباريات كأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

أسماء سورة النمل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

المزيد
الجريدة الرسمية