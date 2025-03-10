مع الزاهدين، مظاهر من حياة عثمان بن عفان

كان عثمان بن عفان، رضي الله عنه، من كبار الأغنياء، ولكنه كان زاهدا فيما يملك، فيروى عن زهده، مع كثرة ماله، أن الإنفاق كان أحب إليه من الإمساك، فقد جهز جيش العسرة، واشنرى بئر رومة من يهودي كان يمنع المسلمين عنها.

كان للمال عند سيدنا عثمان مفهوم مختلف، فقال: "لولا أني خشيت أن يكون في الإسلام ثلمة (ثغرة) أسدها بهذا المال ما جمعته.

كان يصوم الدهر

عن الزبير بن عبدالله: حدثنا جدي مولى عثمان بن عفان، رضي الله عنه، أن عثمان بن عفان، رحمه الله، ما كان يوقظ أحدًا من أهله من الله إلا أن يجده يقظان فيدعوه فيناوله وضوءه، وكان يصوم الدهر.

وعن يونس عن الحسن أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده ليخرج من النار بشفاعة رجل من أمتي ما هو من بيتي أكثر من ربيعة ومضر. قال الحسن كانوا يرونه عثمان بن عفان، رحمه الله، أو أويسًا القرني.

عن ميمون ابن مهران قال: أخبرني الهمداني انه رأى عثمان بن عفان، رحمة الله عليه، على بغلة وخلفه عليها غلامه نائل، وهو خليفة.

وقال أحدهم: رأيت عثمان نائمًا في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين.

ينام في المسجد

وسئل الحسن البصري عن القائلين في المسجد قال: رأيت عثمان بن عفان، رضي الله عنه، يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة.

قال: ويقوم وأثر الحصباء في جنبه.

قال: فيقول هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين.

وكان عثمان، رحمه الله، إذا قام من الليل يأخذ وضوءه قال: فقال له أهله ألا تأمر الخدم يعطونك وضوءك؟!

قال: لا إن النوم لهم يستريحون فيه.

عن عمرة بنت قيس العدوية قالت: خرجتُ مع عائشة، رحمها الله، سنة قُتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة، فرأينا المصحف الذي قُتل وهو في حجره، فكانت أول قطرة من قطرات دمه على هذه الآية: "فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم". قالت عمرة: فما مات منهم رجل سويًا.

عن أبي هريرة قال: حُصر (حوصر) عثمان بن عفان في داره أربعين ليلة، فقال لي: أيقظني الليلة عند السحر فأتيته، فلما كان من السحر قلت: أمير المؤمنين السحور يرحمك الله، فقال هكذا، ومسح جبهته، فقال: يا سبحان الله يا أبا هريرة قطعت عليّ رؤيا كنت فيها رأيت نبي الله، صلى الله عليه وسلم، فقال لي إنك تفطر عندنا غدًا، فقُتِل رحمه الله.

وعن سفيان بن عيينة، قال: قال عثمان، رحمه الله: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل.

تلاوته للقرآن

وقال عثمان: وما أُحب أن يأتي عليّ يوم ولا ليلة إلا وأنظر في كلام الله يعني القراءة في المصحف.

وروي أنه، رضي الله عنه، كان يُطْعِم الناسَ طعام الإمارة، ويدخل إلى بيته فيأكل الخل والزيت.

عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة فلا تبكي، وتبكي من هذا؟!

قال إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه.

قال: وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منزلًا إلا ورأيت القبر أفظع منه.

قال: وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.

يصوم النهار ويقوم الليل

وعن الزبير بن عبدالله عن جدة له يقال لها زهيمة، قالت: كان عثمان، رضي الله عنه، يصوم النهار ويقوم الليل إلا هجعة من أوله.

وتزوج غلام المغيرة بن شعبة، فأرسل إلى عثمان، وهو أمير المؤمنين، فلما جاء قال: أما إني صائم غير أني أحببت أن أجيب الدعوة وأدعو بالبركة.

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