الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

أيمن أبو عمر: هذا الرجل اشترى الجنة 3 مرات (فيديو)

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، على أهمية العطاء والتنافس في الخير كقيم أساسية، مستشهدا بسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي يُعتبر رمزًا للعطاء، حيث "اشترى الجنة" ثلاث مرات من خلال أفعاله الكريمة.

أيمن أبو عمر: سيدنا عثمان بن عفان اشترى الجنة 3 مرات

 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "أولًا، اشترى بئر رومة ليكون وقفًا للمسلمين، مما ساعد في تخفيف معاناتهم من نقص الماء، ثانيًا، قدم الدعم لتجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك، حيث تبرع بمبالغ كبيرة، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم"، مما يعكس مكانته في الجنة، ثالثًا، كان له دور بارز في مؤازرة النبي في مختلف المواقف".

وأوضح أن المال يجب أن يُستخدم في طاعة الله، مشيرًا إلى قوله تعالى: "وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"، مما يدل على حقوق الفقراء في أموال الأغنياء، مؤكدا أن الزكاة تمثل الحق المعلوم، داعيًا الجميع إلى التنافس في فعل الخير ومساعدة المحتاجين.

كما أشار إلى روح التنافس بين الصحابة، مثل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وكيف كان كل منهما يسعى لتقديم أفضل ما لديه لدعم الإسلام، حيث تبرع سيدنا أبو بكر بكل ماله، بينما قدم سيدنا عمر نصف ماله، مما يبرز قيم الكرم والعطاء.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الأوقاف ثمان بن عفان الدكتور ايمن ابو عمر الدعوة الاسلامية النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان

مواد متعلقة

وزير الأوقاف يستقبل أمين عام مجمع البحوث الإسلامية لبحث التعاون المشترك

وزير الأوقاف: عقد مجالس حديثية بصورة دورية لتنمية الجانب الأخلاقي

الأكثر قراءة

إعلام أمريكي يكشف عن أسوأ سيناريو لرد إسرائيل على إيران

هجمات إيران على إسرائيل، 3 دول عربية تعلن إغلاق مجالها الجوي

استشهاد منفذي عملية إطلاق النار في تل أبيب

الهجوم الإيراني، وزير الدفاع الإسرائيلي يختبئ تحت الأرض وإيقاف الرحلات بمطار الخميني

بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، بايدن يصدر أمرا عاجلا للجيش الأمريكي

مشاهد توثق هجمات إيران الصاروخية على إسرائيل (فيديو)

قبل التحول للنقدي، التموين تحدد الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

منوعات

المزيد

مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام

علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء لإعادته للحياة في تركيا

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

استخدمت لاغتيال قاسم ‏سليماني.. الطائرة الأمريكية إم كيو 9 التي أسقطها الحوثيون في اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيمن أبو عمر: هذا الرجل اشترى الجنة 3 مرات (فيديو)

باب التوبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 39 من سورة المائدة

في اليوم العالمي للمسنين، كيف نظر الإسلام لبر الأبوين في كِبرهما؟

المزيد
الجريدة الرسمية