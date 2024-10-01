أيمن أبو عمر: هذا الرجل اشترى الجنة 3 مرات (فيديو)

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، على أهمية العطاء والتنافس في الخير كقيم أساسية، مستشهدا بسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي يُعتبر رمزًا للعطاء، حيث "اشترى الجنة" ثلاث مرات من خلال أفعاله الكريمة.

أيمن أبو عمر: سيدنا عثمان بن عفان اشترى الجنة 3 مرات

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "أولًا، اشترى بئر رومة ليكون وقفًا للمسلمين، مما ساعد في تخفيف معاناتهم من نقص الماء، ثانيًا، قدم الدعم لتجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك، حيث تبرع بمبالغ كبيرة، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم"، مما يعكس مكانته في الجنة، ثالثًا، كان له دور بارز في مؤازرة النبي في مختلف المواقف".

وأوضح أن المال يجب أن يُستخدم في طاعة الله، مشيرًا إلى قوله تعالى: "وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"، مما يدل على حقوق الفقراء في أموال الأغنياء، مؤكدا أن الزكاة تمثل الحق المعلوم، داعيًا الجميع إلى التنافس في فعل الخير ومساعدة المحتاجين.

كما أشار إلى روح التنافس بين الصحابة، مثل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وكيف كان كل منهما يسعى لتقديم أفضل ما لديه لدعم الإسلام، حيث تبرع سيدنا أبو بكر بكل ماله، بينما قدم سيدنا عمر نصف ماله، مما يبرز قيم الكرم والعطاء.



