الثلاثاء 07 يناير 2025
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رياضة

إمام عاشور يثير الجدل باحتفال "البالونة البيضاء" عقب تسجيل هدف الأهلي أمام سموحة

امام عاشور
امام عاشور

أثار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي حالة من الجدل، بعد تسجيل هدف الأحمر الثاني في مرمى سموحة، واحتفاله بـ"بالونة بيضاء" قبل أن يقوم بدهسها داخل الملعب.

وانتقد البعض احتفال  إمام عاشور حيث اعتبروه استفزازا لناديه الأسبق نادي الزمالك وجماهيره خاصة أنه تعمد الاحتفال ببالونة لونها أبيض.

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فيما ربط البعض الآخر الاحتفال باحتفال العديد من النجوم حول العالم، وأبرزهم علي البليهي لاعب الهلال والمنتخب السعودي الذي كرر ذلك الاحتفال في أكثر من مناسبة,

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وسجل  إمام عاشور هذا الموسم هدفين وصنع 3 أهداف، كما أحرز أول أهدافه بالدوري هذا الموسم.

وقال أيمن يونس لاعب نادي الزمالك السابق عبر قناة أون تايم سبورتس: احتفال إمام عاشور بالبالونة البيضاء غير مقبول، كيف يفكر بهذا الشكل، وكيف (يلاعب السوشيال ميديا)، وما فعله خارج عن إطار النادي الأهلي، وما حدث تصرفات غير مقبولة من إمام عاشور ولا بد أن يُراجع تصرفاته، ولجنة المسابقات بالتأكيد سيكون لها قرار، ولابد من المحافظة على العلاقات ونركز في الملعب ولا يكون اهتمامك (السوشيال ميديا).

من جهته انتقد أيضا أسامة حسني لاعب الأهلي السابق تصرف  إمام عاشور عبر قناة النادي الأهلي وقال: اللي قدامنا ده احتفال امام عاشور بعد إحرازه هدف التقدم التاني للنادي الأهلي ومثل هذه الإحتفالات انا مبحبهاش، إمام عاشور لعيب كبير والنهارده هو رجل المباراة.

وأكمل: نصيحتي لإمام عاشور دايما ركز في الملعب عايز ترد علي أي حد بينتقدك اي حد بيرد عليك متشغلش بالك خارج الملعب دايمًا ركز في الملعب.
 

 

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