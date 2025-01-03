الجمعة 03 يناير 2025
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محافظات

محافظة بني سويف تعلن أماكن ومواعيد سوق اليوم الواحد للسلع المُخفضة

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد في اهناسيا ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن انتظام العمل بمبادرة "سوق اليوم الواحد" لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حيث تُقام الأسواق أسبوعيًا يومي الجمعة والسبت بجميع مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة. 

 

سكرتير بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد

جاء ذلك خلال جولة موسعة قام بها اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لـ محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، لتفقد الأسواق في مراكز ومدن إهناسيا وسمسطا والفشن، ورافق السكرتير العام المساعد في الجولة عدد من المسؤولين، بينهم جمعة عبد الحفيظ، مدير عام التموين، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية، إلى جانب رؤساء المراكز المعنية. 

 

شملت الجولة تفقد الأسواق بمدينة إهناسيا وقرية بدهل بسمسطا وقرية شنرا بالفشن، حيث أشارت محافظة بني سويف إلى إقامة أسواق مماثلة بمناطق أخرى منها محيي الدين بمدينة بني سويف، وقرية الميمون بالواسطى، ومدينة ببا، وشارع جمال عبد الناصر بناصر. وتستمر المبادرة يوم السبت في مواقع جديدة، منها مدينة الفشن، مدينة الواسطى، وقرى ننا بإهناسيا، طنسا بني مالو بمركز ببا، والشنطور بسمسطا. 

 

توافر السلع الاساسية بسوق اليوم الواحد ببني سويف

وأوضح السكرتير العام المساعد بـ بني سويف، أن الأسواق توفر سلعًا أساسية مثل السكر، الأرز، المكرونة، اللحوم، الدواجن، الخضروات، والفاكهة، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق التقليدية، وأشاد المواطنون بالمبادرة وبقرار إقامة الأسواق يومين أسبوعيًا بدلًا من يوم واحد، مؤكدين أنها تسهم في تخفيف الأعباء عنهم. 

وأكد السكرتير العام المساعد، أن محافظة بني سويف مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أثر إيجابي على المواطنين، مع توجيه المحافظ بمتابعة الأداء وتقييم الخدمات بشكل دوري لضمان تقديمها بالجودة المطلوبة.

 

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