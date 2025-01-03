الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بـ عيد الميلاد المجيد يناير 2025م، أعرب خلالها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيًا الله أن  تظل راية مصر عالية خفاقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

محافظ بني سويف يرسل برقيات تهنئة بعيد الميلاد

 كما بعث محافظ بني سويف، ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من: الدكتورالقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك «الجيزة، وبني سويف، والفيوم».

 

وهنأ محافظ بني سويف، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية  للتدريب، بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيد الله تلك المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام، وأن تظل راية مصر عالية وخفاقة.

 

محافظ بني سويف يهنئ القيادات الكنسية والبرلمانيين بعيد الميلاد

 وهنأ المحافظ القيادات الكنسية بـ بني سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بتلك المناسبة، حيث بعث ببرقيات تهنئة لكل من: نيافة الأنبا «غبريال» أسقف بني سويف، نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا، نيافة القمص باسيليوس الأنبا بولا، دير الأنبا بولا بناصر، نيافة القمص فام الأنطوني دير الأنبا انطونيوس بناصر، نيافة القمص «بولس فهمي» وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، والقس «أكرم ناجي» راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف.

 

كما هنأ محافظ بني سويف، النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، والنائبة ميرفت ميشيل، عضو مجلس النواب، والنائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة الكريمة عليهم وذويهم وعلى مصرنا الحبيبة  بكل الخير والرخاء.

 

رسالة إلى وزير الأوقاف

محافظ بني سويف يشيد بجهود وأنشطة المجلس القومي للمرأة خلال عام 2024

كشف وعلاج وتحاليل، تقديم 3200 خدمة مجانية في قافلة طبية ببني سويف

المؤبد لعاطل والسجن 5 سنوات في قضايا مخدرات وحيازة سلاح ببني سويف

استعدادات بني سويف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد

محافظ بني سويف يناقش مع وكيل الصحة نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

تحرير 10 محاضر لمخالفات بمنشآت غذائية بمدينة سمسطا في بني سويف

محافظ بني سويف يطمئن على جاهزية وحدة الإطفاء بكوم أبو راضي الصناعية

الطفلة "سجدة" أول مولود في 2025 ببني سويف

وكيل صحة بني سويف تعلن توصيات المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد

مواد متعلقة

رسالة إلى وزير الأوقاف

محافظ بني سويف يشيد بجهود وأنشطة المجلس القومي للمرأة خلال عام 2024

كشف وعلاج وتحاليل، تقديم 3200 خدمة مجانية في قافلة طبية ببني سويف

المؤبد لعاطل والسجن 5 سنوات في قضايا مخدرات وحيازة سلاح ببني سويف

استعدادات بني سويف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد

محافظ بني سويف يناقش مع وكيل الصحة نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

تحرير 10 محاضر لمخالفات بمنشآت غذائية بمدينة سمسطا في بني سويف

محافظ بني سويف يطمئن على جاهزية وحدة الإطفاء بكوم أبو راضي الصناعية

ads

الأكثر قراءة

بعد اكتشاف أول حالة في مصر، كل ما تريد معرفته عن متلازمة فيكساس

هيئة الدواء تحذر من التجشؤ المتكرر: علامة للإصابة بهذا المرض

أحمد سيد زيزو يتعرض لحادث سير

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025؟

رابطة الأندية تعتمد فوز الإسماعيلي على مودرن سبورت 0/3 بالدوري لمخالفة اللوائح

بعد القبض عليه، من هو عزرائيل "صيدنايا" المتهم بإعدام 500 معتقل بالسجون السورية؟

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

منوعات

المزيد

سجين يحتجز رهائن في سجن فرنسي تحت تهديد السلاح

صادرات الكهرباء الفرنسية تسجل مستويات قياسية

من الهواية إلى الاحتراف، سارة إسماعيل تعلمت الكروشيه من الفيديوهات (فيديو)

دراسة تكشف تأثير توقيت الوجبات على صحة الجسم وزيادة الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025؟

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 3-1-2025 في الأسواق

تبدأ من 77 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 يناير 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 3 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالقلق والخوف من الفشل

رئيس جامعة الأزهر: الاستغفار بالقرآن ليس مجرد طلب للمغفرة بل لزيادة البركة في الحياة

مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية مرنة ومناسبة لكل زمان ومكان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية