محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بـ عيد الميلاد المجيد يناير 2025م، أعرب خلالها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيًا الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ بني سويف يرسل برقيات تهنئة بعيد الميلاد

كما بعث محافظ بني سويف، ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من: الدكتورالقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك «الجيزة، وبني سويف، والفيوم».

وهنأ محافظ بني سويف، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيد الله تلك المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام، وأن تظل راية مصر عالية وخفاقة.

محافظ بني سويف يهنئ القيادات الكنسية والبرلمانيين بعيد الميلاد

وهنأ المحافظ القيادات الكنسية بـ بني سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بتلك المناسبة، حيث بعث ببرقيات تهنئة لكل من: نيافة الأنبا «غبريال» أسقف بني سويف، نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا، نيافة القمص باسيليوس الأنبا بولا، دير الأنبا بولا بناصر، نيافة القمص فام الأنطوني دير الأنبا انطونيوس بناصر، نيافة القمص «بولس فهمي» وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، والقس «أكرم ناجي» راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف.

كما هنأ محافظ بني سويف، النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، والنائبة ميرفت ميشيل، عضو مجلس النواب، والنائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة الكريمة عليهم وذويهم وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والرخاء.

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