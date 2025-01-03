مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

شهد طريق قرية سدس بمركز سمسطا بـ محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، حادث انقلاب دراجة بخارية، أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر بجروح متفرقة.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ بني سويف إخطارًا بالحادث، حيث تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع وإصابة شابين ببني سويف

واستقبلت المستشفى جثمان الشاب "عبدالله.ص" (18 عامًا)، مقيم بقرية كفر جمعة التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي، للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

كما استقبلت المستشفى الشاب "بلال.أ" (18 عامًا)، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. يخضع المصاب للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية لتحديد حالته الصحية ومدى الإصابات التي تعرض لها.

يُجري مركز شرطة سمسطا تحقيقاته في الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة بـ بني سويف لاستكمال التحقيقات.

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