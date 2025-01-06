استقالة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو من منصبه ورئاسة الحزب الحاكم

قدم رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة الكندية والحزب الحاكم في بلاده، بعد فترة ولاية استمرت لنحو عشرة أعوام.

استقالة رئيس وزراء كندا من منصبه

وكان رئيس وزراء الكندي جاستن ترودو، وصل إلى السلطة عام 2015 قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021، لينهى اليوم مسيرته السياسية.

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