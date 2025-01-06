منشأة أبو عمر في الشرقية خلال 2024.. 3 مشروعات خدمية أوشكت على الانتهاء

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منشأة أبو عمر خلال عام 2024 م بمحافظة الشرقية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالاضافة إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقة المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

تحسين جودة الخدمات المقدمة

وخلال عام 2024 قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منشأة أبو عمر بتكثيف الجهود المبذولة على كافة المستويات لتحسين جودة الخدمات المؤداة للمواطنين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منشأة ابو عمر بإنهاء ترخيص عدد ( 119) لافتة إعلانية، وتحرير (3) محاضر إعلان بدون ترخيص، كما تم إصدار ( 29) رخصة ( مواد بناء وأكشاك وتاندات ) وتم تحرير ( 7) محاضر إشغال طريق فضلًا عن تحرير (19) محضر من إدارة شئون البيئة ما بين ( إلقاء مخلفات قمامة – حرق قش أرز ).وعمل المركز التكنولوجي برئاسة بمدينة منشأة أبو عمر على إنهاء ( 1606) طلب مقدم من المواطنين.

منظومة الشكاوى الموحدة

وقامت رئاسة منشأة أبو عمر بالرد على (291) شكوى خلال عام 2024م، واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالبوابة الإلكترونية بنسبة إنجاز 100%.

حملات ازالة بالشوارع والطرق

وتم شن حملات لإزالة الإشغالات بالشوارع والطرق الداخلية وتحرير 117 محضر بواقع 63 حملة لرفع الإشغالات، كما تم رفع (4970) طن/ سنويًّا من القمامة والمخلفات خلال العام.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منشأة أبو عمر بمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية منها مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحى منشأة أبوعمر بنسبة تنفيذ 80٪، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي بنسبة تنفيذ 95٪، بتكلفة 150 مليون جنيه ومشروع إنشاء مركز طبي منشأة أبوعمر بتكلفة 38 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 98٪ ضمن مشروعات حياة كريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.