الأحد 05 يناير 2025
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محافظات

انطلاق فعاليات مسابقة "معًا" للموهوبين من الشباب بالشرقية

مسابقة معًا للموهوبين
مسابقة معًا للموهوبين من الشباب

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن محافظة الشرقية تسعى جاهدة لإستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم في إعدادهم بدنيا وفكريا بجانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المجالات وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية التي تساعدهم علي التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي بالإضافة إلي توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

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المسابقة لأعضاء مراكز الشباب 

واكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب بإطلاق فعاليات مسابقة " معًا " لأعضاء مراكز الشباب بالشرقية لإعداد فيديوهات قصيرة لا تتعدي دقيقة واحدة تساعد في مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية، التي تتنافى مع  المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

 تنفيذًا للمبادرة الرئاسية 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المسابقة تأتي تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وفي إطار إهتمام الوزارة ببناء شخصية الشباب السوية،  وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية والهدامة، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

تسجيل فيديو لانقص عن 100 ميجا

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن شروط الإشتراك في المسابقة منها  تسجيل فيديو واحد لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، وحجمه لا يتعدى 100 ميجا وأن يكون الفيديو أصيلًا (من وحي خيال الشباب)، بحيث لا يشتمل على أي مقاطع مقتبسة من الإنترنت، وفي حالة ثبوت ذلك يتم استبعاد الفيديو من المسابقة ولا يزيد عدد فريق عمل الفيديو عن 5 شباب.و لا تقل دقة الفيديو المشارك عن (FULL HD) ويجب رفع العمل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وإستيفاء كافة البيانات.

شروط الأعمال المقدمة للمسابقة 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه يُشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على أحد المحاور الآتية، (نشر القيم الأصيلة  ونشر ثقافة التعايش، والسلام الإجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة) وذلك على أن يتم التقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة.

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ويتم التقدم  حتى يوم السبت الموافق 25 / 1 / 2025 على أن يتم تقييم الأعمال من خلال لجنة مُتخصصة ومن المقرر تكريم الشباب الفائزين بالمراكز الثلاثة خلال فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته (٥٦) بجناح مشيخة الأزهر الشريف. 

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مختلف المحالات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية اوقات فراغ الشباب مختلف فئاتهم العمرية محافظة الشرقية الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب

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