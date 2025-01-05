تموين الشرقية 2024، ارتفاع عدد مراكز تطوير البطاقات الذكية إلى 38

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية في تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة بالإضافة إلى إفتتاح مكتب خدمة نموذجي يضم كافه خدمات وزارة التموين لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.

توفير سيارات لبيع السلع كمنافذ متنقلة

وذلك تيسيرًا على المواطنين لإنهاء مصالحهم، فضلًا عن توفير سيارات كمنافذ متنقلة لبيع السلع وتشغيل مخابز جديدة وإقامة معارض (أهلًا رمضان) و(أهلًا مدارس) وشوادر بجميع مراكز ومدن المحافظة لبيع منتجات ومستلزمات المواطنين بسعر أقل من الأسواق لمحاربة الغلاء.

مركز خدمة البطاقات الذكية

ومن جانبه أوضح المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين أنه خلال الفترة من 1 /1 /2024 حتى 31 /12 /2024تم تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز الخدمة المطورة حيث تم إنشاء (2) مركز خدمة مطور للبطاقات التموينية الذكية ( ديبج – العاشر ) ليصبح إجمالي عدد مراكز الخدمة على مستوى محافظة الشرقية 38 مركز خدمة بالاضافة إلى (2) شباك في المركز المتميز برفقة السجل التجاري.

مجمع الخدمات التموينية بالعاشر

كما تم إنشاء مجمع للخدمات التموينية بالعاشر من رمضان مكون من 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان وتم تجهيز المجمع بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والأثاث بحيث يتم تقديم خدمة نموذجية للمواطنين المترددين على المجمع ووصول مركز خدمة هرية رزنة على ترتيب متميز على مستوى الجمهورية حيث أنه من ضمن أفضل عشر مراكز فى جائزة التميز الحكومي.

حل جميع الشكاوى بنسبة 100%

وحول خدمة المواطنين أوضح عوض الله خدمة قال تم الرد على 176 شكوى واردة على البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية بنسبة تنفيذ 100 % خلال عام 2024 وتم فحص عدد 77 شكوى خلال عام 2024 بنسبة تنفيذ 100% وتم الرد علي 3449 شكوى واردة على البوابة الإلكترونية للوزارة بنسبة تنفيذ 100 %.

في مجال البطاقات تم تنفيذ 17450 إضافة أفراد فصل إجتماعى للبطاقة وتنفيذ 780 بطاقة تموينية نقل من محافظة لمحافظة أخري وتنفيذ 2210 اضافة وخصم أفراد من البطاقات التموينية وايضا تم تنفيذ 18750 بطاقة فصل اجتماعي كما تم تنفيذ عدد 40100 بطاقة تموينية بدل تالف.

تظلمات لبطاقات تموينية موقوفة

بالاضافة الى تنفيذ 14620 بطاقة تموينية بدل فاقد كما تم تنفيذ 227 بطاقة تموينية ايقاف وتشغيل بطاقة تم عمل 809 تظلم لبطاقات موقوفة كما تم إدخال 11669 بطاقة مضبوطة على القائمة السوداء على النظام وتم إلغاء 222 بطاقة مضبوطة لضبطهم لدى أصحاب الأنشطة التموينية للمرة الثانية.

الرقابة التموينية وضبط الاسواق

في مجال الرقابة التموينية وضبط الأسواق يتم شن حملات تفتيشية وتموينية مكثفة للتأكيد من ضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر للمحال التجارية المخالفة وايضا للمخابز حيث ان مديرية التموين حريصة على ضرورة وصول الدعم لمستحقية.

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