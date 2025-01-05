محافظ الشرقية يلتقي العاملين المسيحيين بالديوان العام لتهنئتهم بعيد الميلاد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا في جو من البهجة والسرور فنشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء وأن يعم الخير والرخاء والسلام على مصرنا الغالية.

العلاقات الانسانية تجمع بين المحافظ والعاملين

جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين المسيحيين بالديوان العام والإدارات التابعة له لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد في مشهد حضاري يدلل على عمق العلاقات الإنسانية التي تجمع بين محافظ الشرقية والعاملين بالديوان العام بمحافظة الشرقية في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم أعرب العاملون المسيحيون عن امتنانهم لمحافظ الشرقية لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد مؤكدين أننا جميعا نعيش على أرض واحدة ويجمعنا وطن واحد نعمل على رفع رايته وتقدمه وازدهاره وتحقيق الخير لأبنائه

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