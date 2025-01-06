الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

استشهاد رضيع فلسطيني من البرد القارس في غزة

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، عن استشهاد رضيع عمره 35 يومًا في قطاع غزة بسبب الظروف المناخية القاسية والبرد القارس وعدم توافر إمكانيات التدفئة في الخيام في ظل ممارسات الاحتلال البشعة وحرب الإبادة ومنع سلطات الاحتلال من دخول المساعدات للقطاع المحاصر.

وفاة رضيع في غزة من البرد

وأفادت الوزارة بارتفاع الوفيات الناتجة عن البرد القارس بين الأطفال في غزة إلى 8 أطفال.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان صادر عنها، أن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

أطفال غزة يتجمدون حتى الموت 

وأضافت وكالة الأونروا في بيانها: "إن  الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة، مشيرة إلى حاجتها إلى وقف إطلاق النار وتدفق فوري للإمدادات الضرورية بما في ذلك إمدادات الشتاء.

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واشنطن تكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

وخلال الأيام القليلة الماضية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة أكثر من طفل في المخيمات بقطاع غزة، جراء البرد الشديد.

وفي السياق ذاته  نقلت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، عن ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال قوله: عملية جيش الاحتلال  الإسرائيلي في شمال قطاع غزة تتعثر.

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