الجمعة 27 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة نيرعام الإسرائيلية

صواريخ المقاومة،
صواريخ المقاومة، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، أنه تم رصد صاروخ تم إطلاقه من شمال قطاع غزة نحو مستوطنة نير عام، وقد سقط الصاروخ في منطقة مفتوحة.

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة نير عام

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلت قناة كان، أنه بعد صافرة الإنذار في "غلاف غزة": سقوط قذيفة أطلقت من شمالي القطاع في منطقة مفتوحة

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد نقلت عن ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية  قولهم فى وقت سابق اليوم:"ان عملية الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة تتعثر".

وأكد ضباط الاستخبارات في تصريحات لصحيفة " هآرتس" العبرية، أن نسبة استعادة حماس ذراعها العسكرية مرتفعة.

ضباط بجيش الاحتلال يديرون عملية تدمير ممنهجة بالقطاع

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها، إلى أن "ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يديرون عملية تدمير ممنهجة بغزة لعرقلة أو منع الفلسطينيين من العودة إلى المدن المدمرة".

أزمة قوى بشرية فى جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأكدت الصحيفة" ان استمرار الحرب في غزة يؤدي إلى أزمة في القوى البشرية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومئات الضباط أنهوا خدمتهم أخيرا.

وقالت هآرتس، أن "وحدات احتياط كثيرة في الجيش الإسرائيلي أكدت، أن معدل الالتزام بأوامر التجنيد تقلص إلى 60%.

وكان صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أشارت في تقرير لها عن حرب غزة نشر اليوم، إلى أن إسرائيل اعتمدت أساليب معيبة للعثور على الأهداف وتقييم خطر وقوع إصابات بين المدنيين، وفشلت بشكل في إجراء مراجعات بعد الضربات للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
 

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شمال قطاع غزة حماس جيش الإحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين المدن المدمرة القوى البشرية

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