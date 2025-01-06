واشنطن تكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين عن "ثقته" في التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، سواء خلال ولاية الرئيس جو بايدن أم بعد أن يخلفه دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، بحسب فرانس برس.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في سيول "إن لم نعبر "بالاتفاق" خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين، فأنا واثق من أنه سيتم إنجاز الأمر في نهاية المطاف، وحين يتم، سيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس بايدن".

الاحتلال لا يتجاوب مع مطالب وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وكانت حركة حماس، قد قالت مساء أمس الأحد: إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تتجاوب مع مطالب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب شبكة «العربية»، أضافت حماس: "لا نرى تجاوبًا من الاحتلال بشأن الانسحاب من غزة.. أي اتفاق سيعتمد على انسحاب إسرائيل ووقف النار".

وتابعت حماس: "وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل للمبادلة بسجناء".

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صادر عنها أمس الأحد، أن جيش الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 88 شهيدًا و208 مصابين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر: إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفع إلى 45 ألفًا و805 شهداء و109 آلاف و64 مصابًا.

تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة



وفي وقت سابق قال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيث سونجاي: إن حرب دولة الاحتلال على غزة تخالف القانون الدولي.

وأضاف: "إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.. هناك تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة.. ورواية تل أبيب عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات".

جيش الاحتلال يبدأ إجراءات إغلاق مستشفى كمال عدوان في غزة



في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لإغلاق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بهدف منع استخدامه لأي غرض.

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