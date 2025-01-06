الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة قام بحركات استعراضية بالطرق في الشرقية

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة لأداء حركات استعراضية على الطريق، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بالشرقية، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل التجتماعي، متضمنًا قيام قائد سيارة بحركات استعراضية حال سيره بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
 

القبض على قائد سيارة لأداء حركات استعراضية على الطرق بالشرقية

 

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص"، وقائدها (مقاول – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس) وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة أثناء مشاركته فى حفل زفاف أحد أصدقائه.
 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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