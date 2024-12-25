الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على 4 من قائدى السيارات لأداء حركات استعراضية في الغربية

القبض على 4 من قائدى
القبض على 4 من قائدى السيارات

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الأشخاص بأداء حركات استعراضية بسيارات بالغربية، وضبط مرتكبي الواقعة.

القبض على 4 من قائدي السيارات لـ أداء حركات استعراضية في الغربية 


    
 تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقاطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام صاحب الحساب وآخرين بأداء حركات استعراضية بسيارات "بعضها بدون لوحات معدنية" بمدينة المحلة الكبرى بالغربية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

 

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وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (صاحب الحساب و3 آخرين "أحدهم لا يحمل رخصة قيادة" - السيارات المستخدمة فى الواقعة).

 

وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

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