الجمعة 03 يناير 2025
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رسالة إلى وزير الأوقاف

 خطبة الجمعة هي أهم وسيلة تواصل مباشر مع المواطنين باختلاف ثقافاتهم وتوجهاتهم، فهي ليست مجرد شعائر دينية، بل منبر لبث القيم والأخلاق ومعالجة القضايا المجتمعية، إلا أن قرار توحيد موضوع خطبة الجمعة، الذي استمر تطبيقه لأكثر من خمس سنوات، يثير تساؤلات حول جدواه وأثره الفعلي على المجتمع. 

 

توقف الخطباء عن البحث والإبداع

 كان الهدف الأساسي من القرار هو منع التطرق إلى الأمور الحزبية داخل المساجد، وهو هدف كان مناسبًا في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها المجتمع آنذاك، إلا أن هذا التوجه أوقف ميزة أساسية لدى خطباء المساجد، وهي الاجتهاد والبحث والتحري، فبدلًا من أن يُبدع الخطيب في إعداد موضوع يلبي احتياجات منطقته أو قريته، وجد نفسه ملتزمًا بنص جاهز، لا يتغير باختلاف طبيعة المنطقة أو جمهور المصلين. 

 

من غير المنطقي أن يتحدث خطيب الجمعة في منطقة راقية مثل التجمع الخامس أو العاصمة الإدارية أو مصر الجديدة، في نفس الموضوع الذي يتحدث فيه خطيب في قرى بني سويف أو الفيوم أو المناطق الشعبية بالقاهرة والجيزة، فإحتياجات الجمهور وقضاياهم تختلف بإختلاف البيئة والثقافة ومستوى الوعي، مما يجعل الخطبة الموحدة أداة جامدة لا تعكس هذه الإختلافات ولا تلبي إحتياجات رواد المساجد. 

 

تقتصر على المناسبات والظروف الإستثنائية

مع استقرار الأوضاع السياسية والإجتماعية، آن الأوان لإعادة النظر في هذا القرار، فمن خلال مناقشاتي مع بعض المختصين بالأمر من خطباء المساجد، البعض يقترح أن يكون توحيد موضوع الخطبة مقتصرًا على المناسبات الوطنية أو الدينية الكبرى أو الظروف الإستثنائية فقط، مع منح خطباء المساجد الحرية في تناول قضايا تناسب طبيعة المناطق والقرى في بقية الأسابيع. 

 

رسالة إلى وزير الأوقاف

فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عليكم الاستماع إلى خطباء المساجد أنفسهم، ومناقشة آرائهم ومقترحاتهم في جلسات مفتوحة وودية، ونأمل أن تخرج هذه الجلسات بإعادة النظر في قرار توحيد خطبة الجمعة وتعديله بما يتناسب مع تطورات المرحلة، فهدفنا جميعًا هو أن تصبح خطبة الجمعة منبرًا مؤثرًا يعكس احتياجات المواطنين، ويحقق التوازن بين كافة فئات المجتمع مع بإختلاف وتنوع ثقافاتهم وطبيعتهم.

 

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