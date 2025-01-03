محافظ بني سويف يشيد بجهود وأنشطة المجلس القومي للمرأة خلال عام 2024

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالجهود والأنشطة التي نفذها فرع المجلس القومي للمرأة لخدمة قضايا المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانوني.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية هذه الأنشطة في تعزيز دور المرأة بالمجتمع ومعالجة الظواهر السلبية وتحفيزها على المشاركة الفاعلة في كافة المناحي، مشيرًا إلى خطوات الدولة لدعم مكانة المرأة وتمكينها لتحقيق التنمية المستدامة.

إنجازات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والصحي

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير السنوي الذي عرضته نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمراة ببني سويف، حيث تم استعراض إنجازات المجلس خلال عام 2024م، والتي تضمنت تنفيذ 49 تدريبًا للتثقيف المالي استفاد منها 1470 سيدة بقرى حياة كريمة كما تم تدريب 330 سيدة ضمن مبادرة مطبخ المصرية والذي أسفر عن تجهيز 11 ألفا و200 وجبة وزعت على 10 قرى خلال رمضان وتم تنظيم 315 تدريبًا لريادة الأعمال استفادت منه 7875 سيدة لتعزيز مهارات إدارة المشاريع الخاصة كما تم تنفيذ حملتين ضمن مبادرة طرق الأبواب شملت 22 ألف و500 زيارة استفاد منها 73 ألفا و381 فردًا وتم استخراج 11 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك إضافة إلى تنظيم 949 جلسة دوار استهدفت 190 ألف فرد وتنظيم 310 تدريبات للشمول المالي لأكثر من 20 ألف سيدة.

حماية المرأة ومكافحة العنف

ونفذ المجلس القومي للمرأة ببني سويف، 3 ورش عمل حرفية بالتعاون مع مكتب الشكاوى استفادت منها 83 سيدة وتم استقبال 279 شكوى وطلبًا قانونيًا إضافة إلى تنظيم 100 دورة للإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والتي استفاد منها 11 ألف مواطن كما تم تنظيم لقاءات توعوية مثل احميها من الختان وورش تدريبية بالتعاون مع رجال الدين حول مكافحة العنف ضد المرأة.

المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية

تم تنظيم 11 ورشة عمل للحرف اليدوية مثل الكروشية والديكوباج كما تم تنفيذ زيارة تعليمية إلى مصنع أنجل ييست ضمن مبادرة صناعتنا مستقبلنا لتعريف الطالبات بأهمية الصناعة في تحسين مستوى المعيشة إضافة إلى إقامة معارض لمنتجات السيدات وتنفيذ لقاءات توعوية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تم عقد ندوات حول الصحة الإنجابية وتنظيم جلسات مشورة ضمن مبادرة الـ 1000 يوم الذهبية وإجراء تحاليل لاكتشاف الأنيميا للفتيات.

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

تم نفذ المجلس القومي للمرأة ببني سويف 9 ورش تدريبية على الحرف اليدوية استفاد منها 360 سيدة وفتاة كما تم تنظيم ندوات حول الهوية والمواطنة وأقيمت معارض لمنتجات السيدات وورش تدريبية عن الادخار الرقمي تحويشة إضافة إلى تنظيم ندوات توعوية حول التفكك الأسري والزواج المبكر وختامًا تم تنظيم لقاءات للتوعية القانونية للسيدات حول الخدمات المتاحة في مكتب شكاوى المرأة.

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