كشف وعلاج وتحاليل، تقديم 3200 خدمة مجانية في قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير تنفيذ القوافل الطبية العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، والتي تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، موضحا أن هذه القوافل تأتي ضمن جهود الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية ودعم الفئات الأولى بالرعاية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كشف وعلاج لـ 1048 حالة مجانا

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حول تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي الأربعاء والخميس (1 و2 يناير الجاري) بقرية الحيبة بمركز الفشن. وضمت القافلة 10 عيادات في 8 تخصصات: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، والأسنان، وتم خلالها تقديم الخدمات الطبية وسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1048 مريضًا وصرف العلاج لهم مجانًا.

كما شملت القافلة إجراء 105 تحاليل دم و41 تحليل طفيليات، بجانب 6 حالات أشعة عادية، و47 حالة موجات فوق صوتية، وتم إصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

ندوات تثقيف صحي لـ 160 مواطنًا

وفي إطار التوعية، تم عقد ندوات تثقيف صحي لـ 160 مواطنًا تناولت موضوعات مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية، بالإضافة إلى ذلك، أجريت فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ320 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 3210 خدمات.

يُذكر أن هذه القوافل تُنفذ بدعم وزارة الصحة وتحت إشراف فريق القوافل العلاجية بمديرية الصحة ببني سويف، بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية، والدكتور محمد خلف، مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج، مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

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