الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كشف وعلاج وتحاليل، تقديم 3200 خدمة مجانية في قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف،
قافلة طبية ببني سويف، فيتو

 تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير تنفيذ القوافل الطبية العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، والتي تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، موضحا أن هذه القوافل تأتي ضمن جهود الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية ودعم الفئات الأولى بالرعاية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

كشف وعلاج لـ 1048 حالة مجانا

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حول تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي الأربعاء والخميس (1 و2 يناير الجاري) بقرية الحيبة بمركز الفشن. وضمت القافلة 10 عيادات في 8 تخصصات: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، والأسنان، وتم خلالها تقديم الخدمات الطبية وسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1048 مريضًا وصرف العلاج لهم مجانًا.

 

 كما شملت القافلة إجراء 105 تحاليل دم و41 تحليل طفيليات، بجانب 6 حالات أشعة عادية، و47 حالة موجات فوق صوتية، وتم إصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

 

ندوات تثقيف صحي لـ 160 مواطنًا

 وفي إطار التوعية، تم عقد ندوات تثقيف صحي لـ 160 مواطنًا تناولت موضوعات مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية، بالإضافة إلى ذلك، أجريت فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ320 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 3210 خدمات.

 

يُذكر أن هذه القوافل تُنفذ بدعم وزارة الصحة وتحت إشراف فريق القوافل العلاجية بمديرية الصحة ببني سويف، بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية، والدكتور محمد خلف، مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج، مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

 

المؤبد لعاطل والسجن 5 سنوات في قضايا مخدرات وحيازة سلاح ببني سويف

استعدادات بني سويف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد

محافظ بني سويف يناقش مع وكيل الصحة نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

تحرير 10 محاضر لمخالفات بمنشآت غذائية بمدينة سمسطا في بني سويف

محافظ بني سويف يطمئن على جاهزية وحدة الإطفاء بكوم أبو راضي الصناعية

الطفلة "سجدة" أول مولود في 2025 ببني سويف

وكيل صحة بني سويف تعلن توصيات المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية

محافظ بني سويف يتابع تدريب المعلمين الجُدد المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

محافظ بني سويف يتفقد الممشى السياحي ويهنئ المواطنين بالعام الجديد

محافظ بني سويف يكرم موظفَيْن بالديوان العام لبلوغهما سن المعاش (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة ببني سويف صحة بني سويف

مواد متعلقة

المؤبد لعاطل والسجن 5 سنوات في قضايا مخدرات وحيازة سلاح ببني سويف

استعدادات بني سويف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد

محافظ بني سويف يناقش مع وكيل الصحة نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

تحرير 10 محاضر لمخالفات بمنشآت غذائية بمدينة سمسطا في بني سويف

محافظ بني سويف يطمئن على جاهزية وحدة الإطفاء بكوم أبو راضي الصناعية

الطفلة "سجدة" أول مولود في 2025 ببني سويف

وكيل صحة بني سويف تعلن توصيات المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية

محافظ بني سويف يتابع تدريب المعلمين الجُدد المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: قرار يطبق لأول مرة بخطبة الجمعة، زيزو يثير القلق، كوارث سد النهضة ترتد على الإثيوبيين، مفاجأة بمنزل منفذ هجوم نيو أورلينز

ياسمين الخطيب تكشف سر إخفاء صورة زوجها الخامس وتسرد معلومات شخصية عنه

موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي خليجي 26

بعد ارتفاعها لمدة يومين، أحدث أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 يناير 2025

بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد

طيب وزواجه الثاني شقلب حياته، الأخ غير الشقيق لمنفذ هجوم نيو أورليانز يكشف تفاصيل مثيرة عنه

تامر حسني يحذر الجمهور الأردني من هذا الأمر

البوري بـ 185 جنيها والمرجان يبدأ من 30، أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بحيلة ماكرة، مسؤول صيني سابق يتدخل لإنهاء علاقة ابنه العاطفية بالزواج من خطيبته

مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 3 يناير 2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تشهد الأرض على الإنسان يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية