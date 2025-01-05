ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

ذكرت تقارير إعلامية، أن ضبابًا كثيفًا خيم على عدد من الولايات الأمريكية ووصل إلى كندا وبريطانيا ما أثار قلق السكان الذين يشتكون من روائح مواد كيميائية حارقة، وأعراض صحية غير عادية.

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية

و ورد في البلاغات أن عدة مناطق في الولايات المتحدة تعاني من ضباب "غير عادي مشبع برائحة المواد الكيميائية المحترقة".

وذكر أشخاص أن هناك أعراض مزعجة ظهرت عند استنشاق الضباب، حيث أبلغ أحد سكان كاليفورنيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شعوره بحرقة في الأنف، بينما اشتكى أحد سكان فلوريدا من سيلان الأنف والحمى وتشنجات في المعدة بعد توقفه لمدة عشر دقائق في محطة وقود وسط الضباب.

بعض السكان يشتكون من أعراض مزعجة

كما تشير التقارير إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات مشابهة في كندا وبريطانيا.

وأكدت التقارير أن الرائحة غير العادية قد تكون مرتبطة بقدرة قطرات الضباب على التقاط جزيئات الهواء الملوث بالقرب من سطح الأرض والاحتفاظ بالرائحة الكريهة لفترات طويلة.

ولفتت إلى أن الأعراض التي يعاني منها السكان قد تكون ناجمة عن أن الهواء المشبع بالماء يمكن أن يسبب تهيجًا في الجهاز التنفسي لدى الإنسان.

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