وصلت لحد الضباب، شلل مروري في الشرقية بسبب الشبورة المائية الكثيفة (صور)

تسببت الشبورة المائية في إعاقة حركة السيارات، بمناطق مختلفة بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء.

استمرت الشبورة الضبابية في نواحي المحافظة، الأمر الذي جعل حركة الشارع عموما تسير ببطء شديد، في الوقت الذي لا تزال فيه حالة الطقس غير مستقرة.

تسببت الشبورة المائية الكثيفة في حجب الرؤية علي الطريق المؤدي إلى مدينة العاشر من رمضان.

شبورة كثيفة في محافظة الشرقية، فيتو

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية قد تكون كثيفة تصل لحد الضباب خلال الـ 48 ساعة المقبلة من الساعة 3 صباحا حتى 8 صباحا مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5:1 متر.

شبورة كثيفة، فيتو

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر.

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

شبورة كثيفة، فيتو

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.