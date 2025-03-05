معارك وغزوات، غزوة بني قينقاع وقصة المرأة التي كانت سببا في حصار المسلمين لليهود

غزوة بني قينقاع، يقدم القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

ونتناول اليوم غزوة بني قينقاع، التي شهدت طرد اليهود من المدينة، بعد نقضهم العهد مع الرسول.

غزوة بني قينقاع

وقعت غزوة بني قينقاع، في السنة الثانية من الهجرة، بعد أقلّ من شهر من انتصار المسلمين في معركة بدر؛ إذ بدأ حصار المسلمين لليهود في حصونهم في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة، واستمر الحصار لمدّة أسبوعين حتى نزل اليهود على حكم المسلمين، وكان ذلك عند ظهور هلال ذي القعدة.

أسباب غزوة بني قينقاع

وكان نقض اليهود عهدهم مع رسول الله سببا في غزوة بني قينقاع التي خاضها المسلمون ضد يهود المدينة، فقدّ تحّدى اليهود المسلمين في المدينة وأظهروا العداوة لهم، وذلك بعد أن شاهدوا انتصار المسلمين على قريش في بدر.

غزوة بني قينقاع

قصة المرأة التي كانت سببا في حصار المسلمين لليهود

وكان السبب الحقيقيّ لحصار بني قينقاع؛ أنّ امرأةً من المسلمين قصدت أحد الصاغة اليهود، فاحتال عليها اليهود في السوق لتكشف عن وجهها فأبت ذلك؛ فعقد أحد اليهود ثيابها من ظهرها حتى إذا قامت انكشفت عورتها، فضحك اليهود لذلك، وانتصر لها أحد المسلمين الذين كانوا في السوق، وقتل اليهوديّ الذي فعل بها ذلك، فغضبت اليهود لذلك فقتلت المسلم، وحين علم النبي -عليه السلام- بالخبر حاصر اليهود في حصونهم خمسة عشر ليلةً، حتى استسلموا ونزلوا لحُكمه، وتشفّعه عبد الله بن أبيّ بن سلول، وألحّ عليه في ذلك بزعم أنّهم مواليه، فتركهم النبي حين رأى إلحّاحه في ذلك، وأجلاهم إلى منطقة أذرعات من أرض الشام، واستولى المسلمون على أموالهم، ولم تكن عندهم أراض؛ لأنّهم كانوا مجرد صاغةٍ في أسواق المدينة.

موقف حلفاء بني قينقاع

حاول عبد الله بن أبي سلول تخليصهم من خلال شفاعته عند النبي، فقد ذهب إليه وقال: "يا محمد، أحسن في موالي - وكانوا حلفاء الخزرج قبل الهجرة – "، فأبطأ عليه رسول الله، فقال: " يا محمد، أحسن في موالي، فأعرض عنه، فأدخل يده في ثوب رسول الله وجذبه بقوة، فغضب النبي حتى احمر وجهه وقال: (أرسلني)، فقال له: "لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة؟ إني امرؤ أخشى الدوائر " فقال له رسول الله: (هم لك). (رواه ابن إسحاق).

أيضا الصحابي عبادة بن الصامت والذي كان حليفا آخر ليهود بني قينقاع، أعلن براءته من حلفائه بكل وضوح قائلا: «يا رسول الله، أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم» (رواه ابن إسحاق).

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