الحديث عن نساء لهن في الهجرة شأن لا ينقطع، حيث تجهل الكثير من الأجيال دور النساء في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تكون أول هاشمية وأول قرشية هاجرت إلي المدينة، وبرغم أن كتب السير والتاريخ ذكرت الكثير عن سيرة أول هاشمية، وأول قرشية هاجرت مع الرسول إلي المدينة إلا أ، الكثيرات لا يعرفن شيئا عن هذا الأمر.

وفي هذا التقرير سنكشف بعضا من سيرة هؤلاء، ومن هي أول هاشمية وأول قرشية هاجرت إلى المدينة وما هي قصة كل منها وكيف عانت من الغربة وكيق واجهت الحياة بعد الهجرة فإلي التفاصيل

نساء لهن في الهجرة شأن، أول هاشمية وأول قرشية تهاجر إلى المدينة

أول فتاة قرشية تهاجر إلي المدينة

أمُّ كُلْثُوم بنت عُقْبَة بن أبى مُعَيْط بن أَبِي عَمْرو بْنِ أُمَيَّة بْنِ عَبْدِ شَمْس بن عبد مناف بن قصي، الأموي -رضي الله عنها، هي أول فتاة من قريش تهاجر إلي المدينة وهي أخت عثمان بن عفان من أمّه السيدة أروى بنت كريم بن ربيعة، وأول النساء المهاجرات من مكة إلي المدينة في عهد النبوة

هاجرت في زمن صلح الحديبية التي كانت بين المسلمين ومشركي مكة، يقول ابن سعد في طبقاته "لا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم"، إذ عزمت على اللحاق بالنبي وأصحابه في المدينة وعندما جاءته خرج في إثرها أخواها: الوليد وعمارة، فما زالا حتى قدما المدينة، فقالا: يا محمد، ف لنا بشرطنا (اي اوف لنا) ، فقالت: أتردني يا رسول الله إلى الكفار يفتنوني عن ديني ولا صبر لي، وحال النساء في الضعف ما قد علمت؟

فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّـهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّـهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾)

أزواج أم كلثوم بنت عقبة

كانت الصحابية أم كلثوم -رضي الله عنها- من غير زوج في مكة المكرمة قبل الهجرة، وقد تزوجت -رضي الله عنها- بالصحابي الجليل زيد بن حارثة بعد هجرتها إلى المدينة المنورة وقد استشهد -رضي الله عنه- في قتاله مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في معركة مؤتة، فتزوجت من بعده الصحابي الزبير بن عوام وقد انتهى زواجهما بعد أن أنجبت له زينب وذلك بطلاقها منه -رضي الله عنه-

وقد ذُكِر عنها -رضي الله عنها- أنها كانت تطيع النبي -صلى الله عليه وسلم- طاعةً تامةً، فقد ذكر في سيرتها -رضي الله عنها- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قد أتاها رسولًا من النبي- صلى الله عليه وسلم- يخبرها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يطلب منها الزواج من عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-، فقبلت طلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الفور. وأنجبت منه إبراهيم وحميد، ومات عنها بعد ذلك، فتزوجت من بعده عمرو بن العاص -وقد كان رضي الله عنه- آخر أزواجها قبل وفاتها -رضي الله عنها-.

روايتها للحديث

روت عشرة أحاديث في " مسند " بقي بن مخلد. لها في " الصحيحين " حديث واحد، روى عنها ابناها: حميد، وإبراهيم، وبسرة بنت صفوان وتوفيت في خلافة علي رضي الله عنه.

نساء لهن في الهجرة شأن، أول هاشمية وأول قرشية تهاجر إلى المدينة

أول هاشمية تهاجر إلي المدينة

فاطمة بنت أسد زوجة عم النبي أبي طالب..وأم (علي بن ابي طالب ) كانت أول امراة هاشمية هاجرت الي رسول الله من مكة الي المدينة سيرا علي الأقدام.



وقد دخل الإسلام قلبها في السنة الأولي من البعثة النبوية.. وكانت قد أحاطت الرسول بالاهتمام والرعاية وهو صغير فغدت بمثابة الأم له..وكانت من ابر الناس به صلى الله عليه وسلم

حياؤها



يروى أنه في أحد الأيام سمعت فاطمة الرسول وهو يقول: ( إن الناس يحشرون يوم القيامة وهم عراة كما ولدوا) فقالت فاطمة واسواتاه فقال لها النبي.. فانا اسأل الله ان ينفعك كا سية).



وفاتها

توفيت فاطمة بنت أسد في السنة الرابعة من الهجرة عن عمر ناهز الـ60 عاما وعندما تأكد ابنها الإمام علي رضي الله عنه من الخبر.. جاء مهرولا الي رسول الله يخبره، فبكي الرسول ثم قال: (رحم الله امك ياعلي.. أما إنها إن كانت لك أما.. فقد كانت لي أما).وقال "خذ عمامتي هذه وثوبي هذين فكفنها فيهما.. ومر النساء فلتحسن غسلها ولا تخرجها حتي احضر.. فلي انا امرها".



وبعد ساعة حضر الرسول وبعد الانتهاء من تجهيزها للدفن أخرجت فصلي عليها الرسول صلاة لم يصلها علي أحد من قبل ثم كبر عليها 40 تكبيرة ودخل قبرها ملتحدا فيه فلم يسمع له أنين ولا حركة.. ثم أمر ابناها (علي وحسن) بالدخول وإجراء عملية الدفن

وبعد انتهائهما.. زحف الرسول داخل القبر حتي صار عند رأسها ثم قال يا فاطمة انا محمد سيد ولد آدم.. فإن اتاك منكر ونكير وسألوكي عن ربك فقولي الله ربي ومحمد نبي والاسلام ديني والقرآن كتابي".



وسأله عمار بن ياسر "لقد صليت عليها صلاة لم تصل علي أحد من قبل؟" فقال له النبي عليه افضل الصلاة والسلام ( واهل ذلك هي مني.. لقد كان لها من أبي طالب ولد كثير ولقد كان خيرهم كثيرا وكان خيرنا قليلا، وكانت تشبعني وتجيعهم وتكسوني وتعريهم وتهدهدني وتشعثهم".



وقال عمار: لما كبرت عليها 40 تكبيرة".. فرد عليه سيد الخلق: ( نعم يا عمار التفت إلي يميني ونظرت أربعين صفا من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة).