المؤبد لعاطل والسجن 5 سنوات في قضايا مخدرات وحيازة سلاح ببني سويف

قضت محكمة جنايات بني سويف، اليوم، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد غيابيًا، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في الهيروين.

سجن خمس سنوات إضافية وغرامة 5 آلاف جنيه

كما حكمت محكمة جنايات بني سويف بسجنه لمدة خمس سنوات إضافية وتغريمه 5 آلاف جنيه لحيازته سلاحًا ناريًا دون ترخيص، وشمل الحكم مصادرة المخدرات والسلاح الناري المضبوطين، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الله رشوان، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن محمد وشريف حسني الشافعي، وأمانة سر أمجد سمير.

تفاصيل حيازة عاطل لمخدرات وسلاح ببني سويف

تعود تفاصيل القضية إلى الأول من يوليو 2024، حيث اتهمت النيابة العامة المدعو (محمد.ا.م)، عاطل، بحيازة جوهر مخدر "هيروين" بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة سلاح ناري غير مرخص من نوع "فرد خرطوش" يدوي الصنع، وذلك بمركز ببا بـ محافظة بني سويف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.