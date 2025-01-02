استعدادات بني سويف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد

راجع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استعدادات المحافظة لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك للتأكد من جاهزية كافة القطاعات والمديريات والمراكز بالمحافظة.

وأكد محافظ بني سويف على رفع درجة الاستعداد القصوى، وتعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان تأمين دور العبادة من الكنائس والأديرة ومراجعة خطط التأمين والخدمات المخصصة لهذه المناسبة.

استعدادات عيد الميلاد ببني سويف

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ باللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، لمناقشة الاستعدادات التنفيذية والأمنية للاحتفالات المقرر إقامتها يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 يناير 2025.

وقدم محافظ بني سويف التهنئة للأخوة المسيحيين من أبناء وقيادات المحافظة بهذه المناسبة، متمنيًا أن تعود على الشعب المصري بالخير والمحبة والتسامح، داعيًا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدر محافظ بني سويف تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة في المناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، مع إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

استمرار عمل غرفة العمليات

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات، لضمان التعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين خلال فترة الاحتفالات.

وشملت توجيهات محافظ بني سويف مراجعة خطط الطوارئ في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه، مع التأكيد على توفير الأطقم الطبية اللازمة وتحديد النوبتجيات لضمان الجاهزية.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية توفير مولدات كهربائية بديلة لضمان استمرارية الخدمات الحيوية في حالة انقطاع التيار الكهربائي، خاصة في المستشفيات والكنائس، لضمان سير الاحتفالات بسلام وأمان.

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