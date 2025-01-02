محافظ بني سويف يناقش مع وكيل الصحة نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة التي تم تنفيذها على مرحلتين في الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر 2024م.

تفاصيل الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببني سويف

وجاءت الحملة تحت شعار حقك تنظمي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات منها

من جانبها أوضحت وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، أن الحملة بدأت في المرحلة الأولى من 15 إلى 20 ديسمبر 2024 وشملت إدارات ببا سمسطا بني سويف اهناسيا من خلال 126 وحدة صحية ثابتة أما المرحلة الثانية فقد تم تنفيذها في الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر في إدارات الفشن ناصر الواسطى من خلال 206 وحدة صحية ثابتة إضافة إلى العيادات المتنقلة التي تم توجيهها إلى 59 موقعًا محرومًا من الخدمة.

نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببني سويف

وأشارت وكيل صحة بني سويف إلى أن إجمالي المستفيدات من الحملة في مرحلتيها بلغ 16585 سيدة حيث استفادت 15495 سيدة من خدمات تنظيم الأسرة من بينهن 2855 سيدة جديدة و12653 سيدة مترددة على الحملة كما تم توزيع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة والتي شملت 1450 حبة أحادية 6739 حبة مركبة 703 لولب هرموني 303 واقي 1200 لولب نحاسي 4126 حقنة أحادية 1189 حقنة مركبة 836 كبسولة تحت الجلد 143 قرص موضعي 389 سونار 101 متابعة حمل 740 كشف نساء إلى جانب تقديم المشورة لأكثر من 7900 سيدة

كما وجهت وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم المتميزة في تحقيق أهداف الحملة وأكدت على أنه تم تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة مجانًا مع تنظيم ندوات توعية للسيدات حول رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فضلًا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة في الوحدات الصحية ضمن فعاليات الحملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.