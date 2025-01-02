الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع وكيل الصحة نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل الصحة، فيتو

 ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة التي تم تنفيذها على مرحلتين في الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر 2024م.

 

تفاصيل الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببني سويف

 وجاءت الحملة تحت شعار حقك تنظمي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات منها

 

من جانبها أوضحت وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، أن الحملة بدأت في المرحلة الأولى من 15 إلى 20 ديسمبر 2024 وشملت إدارات ببا سمسطا بني سويف اهناسيا من خلال 126 وحدة صحية ثابتة أما المرحلة الثانية فقد تم تنفيذها في الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر في إدارات الفشن ناصر الواسطى من خلال 206 وحدة صحية ثابتة إضافة إلى العيادات المتنقلة التي تم توجيهها إلى 59 موقعًا محرومًا من الخدمة.

 

نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببني سويف

 وأشارت وكيل صحة بني سويف إلى أن إجمالي المستفيدات من الحملة في مرحلتيها بلغ 16585 سيدة حيث استفادت 15495 سيدة من خدمات تنظيم الأسرة من بينهن 2855 سيدة جديدة و12653 سيدة مترددة على الحملة كما تم توزيع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة والتي شملت 1450 حبة أحادية 6739 حبة مركبة 703 لولب هرموني 303 واقي 1200 لولب نحاسي 4126 حقنة أحادية 1189 حقنة مركبة 836 كبسولة تحت الجلد 143 قرص موضعي 389 سونار 101 متابعة حمل 740 كشف نساء إلى جانب تقديم المشورة لأكثر من 7900 سيدة

 

كما وجهت وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم المتميزة في تحقيق أهداف الحملة وأكدت على أنه تم تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة مجانًا مع تنظيم ندوات توعية للسيدات حول رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فضلًا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة في الوحدات الصحية ضمن فعاليات الحملة.

 

تحرير 10 محاضر لمخالفات بمنشآت غذائية بمدينة سمسطا في بني سويف

محافظ بني سويف يطمئن على جاهزية وحدة الإطفاء بكوم أبو راضي الصناعية

الطفلة "سجدة" أول مولود في 2025 ببني سويف

وكيل صحة بني سويف تعلن توصيات المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية

محافظ بني سويف يتابع تدريب المعلمين الجُدد المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

محافظ بني سويف يتفقد الممشى السياحي ويهنئ المواطنين بالعام الجديد

محافظ بني سويف يكرم موظفَيْن بالديوان العام لبلوغهما سن المعاش (صور)

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد أعمال إنشاء مركز تنمية وصحة الأسرة ببني عدي

محافظ بني سويف يتفقد برنامج تدريب السيدات والفتيات على الخياطة والتفصيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

تحرير 10 محاضر لمخالفات بمنشآت غذائية بمدينة سمسطا في بني سويف

محافظ بني سويف يطمئن على جاهزية وحدة الإطفاء بكوم أبو راضي الصناعية

الطفلة "سجدة" أول مولود في 2025 ببني سويف

وكيل صحة بني سويف تعلن توصيات المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية

محافظ بني سويف يتابع تدريب المعلمين الجُدد المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

محافظ بني سويف يتفقد الممشى السياحي ويهنئ المواطنين بالعام الجديد

محافظ بني سويف يكرم موظفَيْن بالديوان العام لبلوغهما سن المعاش (صور)

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

مات فجأة أثناء عمله، جمال شعبان يكشف عن أول ضحايا السكتة القلبية في 2025

تفاصيل تجديد عقد زيزو مع الزمالك

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

ابحث مع وزارة العمل، أسماء 5 مصريين كانوا يعملون بالسعودية ولهم مستحقات مالية

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

رقم ضخم، اتحاد الكرة يطالب الزمالك بسداد مديونياته

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس 2-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2 يناير 2025

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أبرزهم زيزو والشناوي.. 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، ما معنى الجدال وأصل الكلمة لغويا؟ (فيديو)

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

حكم الاستشفاء بقراءة سورة الصافات وفضائلها وأسمائها

المزيد
الجريدة الرسمية