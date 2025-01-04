السبت 04 يناير 2025
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محافظات

خريطة المشروعات الجديدة بالدقهلية بالتعاون مع المؤسسات الدولية

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية تنفيذ العديد من المشروعات المشروعات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

واوضح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ان المشروعات التي ستشهدها المحافظة  مثل 

ـمشروع إنشاء مقر وبناء قدرات العاملين بوحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة

ـالدراسات الاستشارية الخاصة بمشروع مصرف "كيتشنر"

ـ مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات البلدية بمركز بلقاس

ـ إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمركز نبروه

ـ تطوير الجراجات بمركزي نبروه وبلقاس

ـ وإغلاق وتأهيل المقلب العشوائي بقلابشو مركز بلقاس

ـشراء معدات جمع ونقل المخلفات.

تنفيذ 98% من مشروعات حياة كريمة بتكلفة  11 مليار

 

كما شهدت الدقعلية انجاز  مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية،حيث تم تنفيذ 98% من مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة والتي استهدفت 26 قرية بمركز شربين بتكلفة إجمالية تقترب من 11 مليار جنيه، موضحًا أن المحافظة تأتي في المركز الثالث من حيث نسب تنفيذ المشروعات.

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توفير جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية 


- تم التجهيز للمرحلة الثانية عبر توفير جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات هذه المرحلة والتي سوف يتم تنفيذها في 5 مراكز هي: ميت غمر، وأجا، والسنبلاوين، والمنزلة، وبلقاس.
 

 

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