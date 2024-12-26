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محافظات

قرعة علنية لتسليم محلات السوق الحضاري بمدينة السنبلاوين (صور)

القرعة العلنية لمحلات
القرعة العلنية لمحلات السنبلاوين، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح السكرتير العام بإجراء القرعة العلنية لتسليم محلات السوق الحضاري بمدينة السنبلاوين لمستحقيها بعد إعادة تطويرها.


جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعصام حجاج مدير عام إدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

 

سوق السنبلاوين يضم 115 محلا ومخبزا


وأوضح "نائب المحافظ" بأن سوق السنبلاوين يضم 115 محلا ومخبزا بالإضافة إلى دورات مياه لخدمة أصحاب المحلات والمترددين على السوق بتكلفة 31 مليون جنيه والذي تم تطويره بتمويل  من صندوق التنمية الحضرية في إطار خطة الصندوق لتطوير كافة المناطق غير المخططة بجميع المحافظات.

إنشاء وتطوير مساكن الإيواء وإنشاء مشروع تطوير عواصم المحافظات 

وأكد "العدل" أننا نعمل من خلال التنسيق والتعاون مع صندوق التنمية الحضريه لتطوير جميع المناطق غير لمخططة بنطاق المحافظه بالإضافة إلى إنشاء وتطوير مساكن الإيواء وانشاء مشروع تطوير عواصم المحافظات مثل مشروعات مساكن الجلاء ومشروع عمارات أرض حي شرق بشارع الجيش.

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