وكيل أوقاف الدقهلية يشهد لقاء الجمعة للأطفال في شربين

أقيم اليوم لقاء الجمعة للأطفال من مسجد الرحمة التابع لادارة أوقاف شربين في محافظة الدقهلية .

لقاء الجمعة للأطفال من مسجد الرحمة

بحضور فضيلة الدكتور صفوت نظير وكيل أوقاف الدقهلية، الدكتور محمد حسين مدير الدعوة وعدد من مفتشي الإدارة.



تحصين النشء من الأفكار الهدامة

وأكد الشيخ صفوت نظير وكيل أوقاف الدقهلية أن لقاء للجنعة للأطفال يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية فضيلة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

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