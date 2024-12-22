أبرز قرارات محافظ الدقهلية لتعظيم الاستفادة من منتجات المنطقة الصناعية بجمصة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنطقة الصناعية بجمصه اليوم الأحد،وأكد على مدير الجهاز التنفيذي بالمنطقة بسرعة الانتهاء من تركيب منظومة الأمن الجديدة والبوابات وزيادة عدد أفراد الأمن وحسن توزيع النوبتجيات لضمان توفير الأمن للمنطقة على مدار الساعة حفاظا على ممتلكات المنطقة والعاملين فيها والمترددين عليها.

الاستمرار في سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين

وتفقد محافظ الدقهلية مكتب خدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية واستمع إلى المترددين الذين أبدوا رضاهم عن الأداء،وشدد على ضرورة الاستمرار في سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين وانهاء إجراءاتهم،وكلف مدير المنطقة بعقد اجتماع مع أصحاب المصانع والشركات ومناقشة أية معوقات وعرض تقرير تفصيلي لوضع الحلول العاجلة وإزالة أية عقبات.

تنظيم عمل النباشين ودمجهم في منظومة النظافة بالمنطقة

كما كلف محافظ الدقهلية مدير المنطقة بالتنسيق مع شركة النظافة وزيادة عدد العمال وتنظيم عمل النباشين ودمجهم في منظومة النظافة بالمنطقة،والتنسيق مع إدارة المخلفات المتكاملة بالمحافظة لإطلاق مزيد من الحملات ورفع أي تجمعات وتراكمات بالمنطقة،كما كلفه بإعداد قاعدة بيانات مكتوبة وإلكترونية يتابع من خلالها كل الاوضاع في المنطقة مع مراجعة أوراق ومستندات وإجراءات القطع المطروحة للاستثمار.

إقامة مول تجاري بالمنطقة لخدمة المشروعات

وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية إقامة مول تجاري بالمنطقة لخدمة المشروعات وعرض مختلف منتجات المصانع،كما أشار إلى إقامة منطقة خدمات لوجستية بالمنطقة لخدمة المستثمرين وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة واتاحة المجال لخلق مشروعات جديدة،وانه بالتنسيق مع رئيس هيئة التنمية الصناعية يتم انشاء قاعدة بيانات موحدة لسرعة تبادل المعلومات بين المنطقة الصناعية والهيئة.

محافظ الدقهلية يتفقد أحد مصانع إنتاج الأجبان بالمنطقة الصناعية

وتفقد محافظ الدقهلية أحد مصانع إنتاج الأجبان بالمنطقة وتابع عمل خطوط الإنتاج مؤكدا دعمه الكامل لجميع المشروعات بالمنطقة،وأن دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه وأن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المشروعات بشتى أنواعها، مشيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من منتجات مصانع المنطقة وتشجيعها على التصدير وتقليل فاتورة الاستيراد،والسعي نحو تعميم أسلوب من المنتج للمستهلك.

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