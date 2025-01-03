الجمعة 03 يناير 2025
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محافظ الدقهلية: 7 ملايين خدمة طبية متنوعة قدمتها مبادرة "بداية" منذ انطلاقها

القوافل الطبية بالدقهلية،
القوافل الطبية بالدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن مديرية الصحة بالدقهلية عن طريق قطاعتها المختلفة قدمت أكثر من 7 ملايين خدمة طبية متنوعة من خلال مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 2024/09/17.

وأكد محافظ الدقهلية أن المبادرة مستمرة وتقدم خدماتها في كل القطاعات الخدمية وتوفر احتياجات المواطنين في مختلف المجالات في إطار حرص ورؤية القيادة السياسية لتوفير احتياجات المواطنين وفي مقدمتهم المرضى والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية والقوافل العلاجية المجانية في جميع مراكز ومدن المحافظة، حرصا على صحتهم وسلامتهم وتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللائقة.

قدمت 2.8مليون خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية

من جهته أوضح  الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية ، أن المنشآت الطبية على مستوى المحافظة  وفقا لتقسيم القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن مبادرة "بداية" قدمت 2.8مليون خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية، فى حين بلغ عدد الخدمات من قطاع الطب العلاجى نحو 2.5مليون خدمة، و347852  خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة، كما قدمت 19357 ضمن القوافل الطبية.

وأشار إلى أن مبادرة "بداية" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين لتلقي الخدمات التي تقدمها المبادرة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

1.5 مليون خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة

 

بدورها كشفت الدكتورة لمياء سلامة منسق مبادرة "بداية " أن الحملة قدمت 1.5 مليون خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، والتي تنوعت بين فحص كبار السن، وفحص الأم والجنين، وفحص الأمراض الوراثية، وفحص السمع لحديثي الولادة، وصحة المرأة، وفحص المقبلين على الزواج، وفحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

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الحملة قدمت نحو 348 ألف خدمة ضمن قطاع رعاية الأمومة والطفولة

وأضافت منسق المبادرة الرئاسية أن الحملة قدمت نحو 348 ألف خدمة ضمن قطاع رعاية الأمومة والطفولة، وتنوعت خدمات  قطاع الطب الوقائي بين تطعيمات روتينية والمرور على 4242 منشأة غذائية إلى جانب أعمال صحة البيئة، والتي تنوعت بين المرور على حمامات السباحة ومحطات معالجة مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي.

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