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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام العملية التعليمية بإدارة نبروه (صور)

جولة وكيل تعليم الدقهلية،
جولة وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

أجرى اليوم الدكتور  أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية جولة لمتابعة إدارة نبروه التعليمية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية،تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

المدارس المستهدفة في جولة وكيل تعليم الدقهلية 

 و قام  مدير المديرية بزيارة مدارس إدارة نبروه التعليمية وهي:

-نبروه الإعدادية بنات
-المؤسسة الابتدائية
-المشتركة الابتدائية
-أشرف جاويش الثانوية

 

 

 

 

متابعة حضور وغياب الطلاب والكثافات داخل الفصول

وقد اطلع  مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب، وأكد ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم ووجه بعض الأسئلة للطلاب للاطلاع علي مستوى تحصيلهم واستيعابهم للمناهج، كما اطلع على دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية.

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