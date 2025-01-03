الجمعة 03 يناير 2025
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محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة

اعتماد المخططات التفصيلية
اعتماد المخططات التفصيلية للمنطقة الصناعية، فيتو

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، ويمثل المنطقة بكامل مراحلها لتصبح المنطقة الصناعية مخططة بالكامل على إجمالي مساحة 835 فدانا.

وجاء ذلك بحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والاستثمار، والمهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

بيان بالقطع في المنطقة الصناعية 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المراحل الأربع الأولى تضم 453 مصنعا قائما، والمرحلة الخامسة تشمل 198 قطعة، بالإضافة إلى قطعتين خدمات تشمل 200 قطعة، والمتوقع لها أن يقام عليها 130 مصنعا جديدا.

 

جميع القطع المخططة مرفقة بالكامل

 وأوضح أن جميع القطع المخططة مرفقة بالكامل من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق وغيرها، كما تتوفر فيها جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون لإقامة وإدارة مشروعاتهم.

الإجمالي 472 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا

وأوضح محافظ الدقهلية أن إجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية على مستوى محافظة الدقهلية حتى الآن بلغ 472 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا، بالإضافة إلى المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة.

تطوير وإعادة هيكلة منظومة الأمن بالمنطقة الصناعية

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم مؤخرا تطوير وإعادة هيكلة منظومة الأمن بالمنطقة الصناعية بنظام الكتروني يعمل من خلال منظومة شاشات مراقبة بالإضافة إلى زيادة أعداد أفراد الأمن واختيارهم وفقا لشروط معينة وكوادر متميزة للعمل في منظومة الأمن بالمنطقة الصناعية، فضلًا عن تطوير منظومة النظافة بالمنطقة والتعاقد مع شركة جديدة بأدوات عمل وإدارة جديدة.

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الدعم لا يتوقف عن المنطقة الصناعية 

وأكد محافظ الدقهلية أن دعمه لا يتوقف عن المنطقة الصناعية وأن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل لإضافة مساحة اضافية للمنطقة الصناعية بجمصة تقدر بـ 220 فدانا لاستغلالها كامتداد للمنطقة الصناعية وتعظيم الاستفادة من جميع المساحات والاستغلال الأمثل للمنطقة الصناعية، كما أكد أن هناك تنسيقا وتعاونا دائما مع هيئة التنمية الصناعية لإزالة أي معوقات يمكن أن تواجه المستثمرين.

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