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مستمر للغد.. محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس (صور)

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الجمعة سوق اليوم الواحد والمقام بشارع قناة السويس امام سور مصنع الألبان القديم.

محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد

 ويعلن عن استمرار العمل بـ سوق اليوم الواحد  والذي تم افتتاحه أمس الخميس بتوجيهات من القيادة السياسية للتصدي للمغالاة في الأسعار.

مستمر للغد وسيتم افتتاحه بالمراكز 
وصرح اللواء مرزوق بأن سوق اليوم الواحد سيقام الجمعة والسبت من كل أسبوع بـ أسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لمحاربة الغلاء، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح هذا السوق على مستوى المراكز والمدن والاحياء.

أسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% بسوق اليوم الواحد


وأشار المحافظ إلى أنه يتم بيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% بسوق اليوم الواحد حيث يضم 15 باكيه، يتم عرض فيها جميع السلع والمنتجات بالإضافة إلى بيع اللحوم البلدية بسعر 265 جنيها واللحم الضاني 280 جنيها.

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