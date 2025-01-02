الخميس 02 يناير 2025
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محافظات

بأسعار مخفضة تصل إلى 35%، إقبال كبير على منتجات سوق اليوم الواحد بالدقهلية

افتتاح سوق اليوم
افتتاح سوق اليوم الواحد بالدقهلية، فيتو

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، انطلاق سوق اليوم الواحد؛ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تصل إلى 35%. 

وكان في استقبال اللواء محافظ الدقهلية علي حسن، وكيل وزارة تموين الدقهلية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام الرقابة التموينية ومحمد الأمين رئيس حي شرق المنصورة ومحمد الشرقاوي مصنع السكر بمست غمر ومحمود العسقلان ووائل السنوسي جمعية ضد الغلاء بالدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية انطلاق سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، بالتعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي سيقام أمام سور مصنع الألبان بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

انطلاق سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية

وأكد أن هذا القرار يأتي لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

 

نسب تخفيضات أسعار السلع بين 20% إلى 30%

وأوضح "مرزوق" أن السوق يحتوي عددا من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة في ظل حرص الحكومة على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية، ومنها على سبيل المثال، الزيت، السكر، الأرز، المسلى، البقوليات، التوابل، ومنتجات الأجبان والألبان. 

بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بتخفيضات ملموسة، وتتراوح نسب تخفيضات أسعار السلع بين 20% إلى 30%، مقارنة بأسعارها في المحال العامة والأسواق، مع تقديم منتجات غذائية عالية الجودة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

تخفيف العبء عن المواطنين وتعزز قدرتهم الشرائية

وأضاف محافظ الدقهلية، أن السوق يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف العبء عنهم ويعزز قدرتهم الشرائية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة، وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع.

مواعيد سوق اليوم الواحد في الدقهلية

من جهته، أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية أن سوق اليوم الواحد والذي يستمر على مدار يومي الخميس والجمعة، ويبدأ العمل فيه من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، يأتي بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين وحي شرق المنصورة، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة.

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