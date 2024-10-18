ما معنى جنات عدن؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

سورة البينة، تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة البينة، جزاء الذين يخشون ربهم، موضحا معنى جنات عدن في الآية الكريمة.

سورة البينة الآية 8

قال تعالى: «جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ».

سورة البينة الآية 8



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 من سورة البينة

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ أي: جزاؤهم الطيب الكائن لهم عند ربهم وخالقهم ومالك أمرهم، جَنَّاتُ عَدْنٍ. أي: جنات يقيمون فيها إقامة دائمة، من عدن فلان بالمكان إذا أقام فيه، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أي: تجرى من تحت أشجارها وثمارها الأنهار خالِدِينَ فِيها أَبَدًا، أي: خالدين في تلك الجنات خلودا أبديا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.



قبول ورضا الأعمال

وأكمل الشيخ طنطاوي: أي: قَبِل الله- تعالى- منهم أعمالهم ورضيها عنده، وفرحوا هم ورضوا بما أعطاهم من خير عميم، فالمراد برضاء- تعالى- عنهم: قبوله لأعمالهم، وبرضاهم عنه: فرحهم بما أعطاهم من فضله، ذلِكَ أي: العطاء الجزيل لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، أي: كائن وثابت لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا جميعا من أصحاب الميمنة.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968، ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.