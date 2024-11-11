الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

كيف أثنى الله على المجاهدين في سبيله؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

الجهاد في سبيل الله، أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة الصف، ثناء الله تعالى على المجاهدين الصادقين الذين يقاتلون في سبيله، مبينا كيفية الثناء عليهم من المولى عز وجل في الآية   4 من سورة الصف.

 

سورة الصف الآية 4

قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ».

سورة الصف الآية 4
سورة الصف الآية 4


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الصف

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: بعد أن وبخ- سبحانه- الذين يقولون ما لا يفعلون، أتبع ذلك ببيان من يحبهم الله- تعالى- فقال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ»، ومحبة الله- تعالى- لشخص، معناها: رضاه عنه، وإكرامه له، والصف يطلق على الأشياء التي تكون منتظمة في مظهرها، متناسقة في أماكنها، والمرصوص: هو المتلاصق الذي انضم بعضه إلى بعض. يقال: رصصت البناء، إذا ألزقت بعضه ببعض حتى صار كالقطعة الواحدة، والمعنى: أن الله- تعالى- يحب الذين يقاتلون في سبيل إعلاء دينه قتالا شديدا، حتى لكأنهم في ثباتهم، واجتماع كلمتهم، وصدق يقينهم.. بنيان قد التصق بعضه ببعض، فلا يستطيع أحد أن ينفذ من بين صفوفه.


الثناء على المجاهدين

وتابع الشيخ طنطاوي: فالمقصود بالآية الكريمة: الثناء على المجاهدين الصادقين، الذين يثبتون أمام الأعداء وهم يقاتلونهم، ثباتا لا اضطراب معه ولا تزلزل، قال الإمام الرازي: أخبر الله- تعالى- أنه يحب من يثبت في الجهاد، ويلزم مكانه، كثبوت البناء المرصوص، ويجوز أن يكون على أن يستوي أمرهم في حرب عدوهم، حتى يكونوا في اجتماع الكلمة، وموالاة بعضهم بعضا، كالبنيان المرصوص.

الشيخ محمد سيد طنطاوي
الشيخ محمد سيد طنطاوي

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

ما معنى الماعون وعلاقته بالزكاة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

«حتى زرتم المقابر»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح بلاغة القرآن في وصف الموت

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المجاهدون المجاهدين الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى سورة الصف تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي الشيخ طنطاوي الجهاد

مواد متعلقة

ما معنى الماعون وعلاقته بالزكاة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

«حتى زرتم المقابر»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح بلاغة القرآن في وصف الموت

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

الأكثر قراءة

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

ترحيل علي غزال لاعب منتخب مصر السابق إلى نيابة القاهرة الجديدة

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

رسالة مفاجئة من وكيل محمد صلاح

بسبب كأس العالم للأندية، قرار جديد من الأهلي بشأن محمد علي بن رمضان

بعد واقعة مقبرة ميروكا، أول تحرك من الآثار لمنع تشويه المقابر والمتاحف

وزير التعليم: سنقضي على الغش في الثانوية العامة بهذه الطريقة

منوعات

المزيد

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج منتخب مصر في آخر بطولة لشمال إفريقيا مواليد 2008 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أثنى الله على المجاهدين في سبيله؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أسماء سورة الدخان وسبب التسمية والأحاديث الواردة في فضائلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads