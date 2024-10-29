جدل بعد اكتشاف جسم غريب في أحد الأنهار الهولندية (صور)

تزامنا مع موسم الرعب المرتبط بعيد الهالووين تم استخراج كيس برتقالي غريب ولزج يشبه بيضة ديناصور متوهجة من أحد الأنهار الهولندية.

وبالرغم من أن العلماء قالوا إنهم يعرفون هذا الكائن الغريب، وهو من الحيوانات الطحلبية الخنثى اللزجة التي تتجمع معا لتكوين جراب يشبه بيضة الديناصورات، إلا أنهم في حيرة من أمرهم حول سبب تواجده في نهر مدينة أوتريخت.

الحيوانات الطحلبية الخنثى اللزجة

وقالت عالمة البيئة المحلية آن نيجس لصحيفة "أل دي" الهولندية إن هذه الظاهرة لا تحدث عادة في هولندا. وأضافت: "يتكون الكيس الكبير من عدة كائنات تشكل مستعمرة. وقد يصل قطره إلى مترين. إنها المرة الأولى التي يتم فيها اكتشافها هنا، لذا فهو حدث خاص جدا".

وأشارت العالمة إلى أن الظاهرة المزعجة جماليا، لا تشكل ضررا بأي حال من الأحوال.

الكائنات المجهرية الغريبة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يقال إن هذه الكائنات المجهرية الغريبة تنحدر أصلا من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، تم العثور عليها لأول مرة في عام 1883 بألمانيا.

Scientists in the Netherlands have discovered slimy, orange “alien egg pods” in a canal, which turned out to be Bryozoan colonies.



These gelatinous clusters, growing up to seven feet wide, pose no danger to humans. pic.twitter.com/oge4eSDcBp — BoreCure (@CureBore) October 26, 2024

وفي الربيع الماضي، تم رصد مجموعة من هذه الكائنات في أوكلاهوما، مما أدى إلى ظهور نظريات المؤامرة حول وجود "بيض فضائي" على نطاق واسع، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن".

وأوضحت العالمة أن "هذا النوع ظهر منذ عام 1990 في جميع أنحاء أوروبا الغربية ثم انتشر بسرعة". والحيوانات الطحلبية هي حيوانات ذات أعضاء تناسلية أنثوية وذكرية، مما يسمح لها باستنساخ نفسها.

وهناك ما يقرب من 6000 نوع مسجل من الكائنات الغامضة، من الأفضل ألا تكون موجودة في المكان الذي ستذهب للسباحة فيه.