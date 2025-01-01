الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظات

الطفلة "سجدة" أول مولود في 2025 ببني سويف

مولود
مولود

سجلت الطفلة "سجدة محمد نادي لبيب" أول مولود في محافظة بني سويف لعام 2025، حيث وُلدت في تمام الساعة 12:10 صباحًا بمستشفى اهناسيا التخصصي، وتم تسجيلها، اليوم، بسجلات إدارة إهناسيا الصحية بـ بني سويف.

سجدة أول مولود في 2025 ببني سويف

الطفلة "سجدة" هي المولودة الثانية للأسرة، حيث لديها شقيق أكبر هو "عبد الرحمن" الذي يبلغ من العمر عامين، ووالدها "محمد نادي لبيب"، يبلغ من العمر 25 عامًا، يعمل عاملًا في أحد المخابز، مقيم قرية المسيد الأبيض بمركز إهناسيا بـ بني سويف.

وعبر "الأب" عن سعادته الكبيرة بقدوم مولودته الجديدة في أول أيام العام الجديد، وهنأ الجميع بقدوم عام 2025، داعيًا الله عز وجل أن يكون عامًا مباركًا مليئًا بالخير والرخاء على مصر وشعبها، معربًأ عن أمله أن يحقق العام الجديد تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية، ويشهد انخفاضًا في الأسعار لتعمّ الرخاء على الجميع.

والد سجدة يشكر الرئيس السيسي

ووجه الأب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المشروعات الكبرى التي تُنفذ في المحافظة، وخاصة مستشفى اهناسيا التخصصي، الذي شهدت به زوجته ولادة مولودتهما الجديدة بالمجان، وكانت بمثابة المُنقذ لزوجته التي فاجأتها أعراض الولادة ليلًا وتوجه بها للمستشفى التي أستقبلتها وأجريت لها الولادة.

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