تحرير 10 محاضر لمخالفات بمنشآت غذائية بمدينة سمسطا في بني سويف

نفذ الطب الوقائي بمديرية الصحة بـ بني سويف، حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية في مدينة سمسطا، في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع لضمان استيفائها للاشتراطات الصحية، والتأكد من حمل العاملين بها لشهادات صحية، وكذلك متابعة سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تحرير 10 محاضر لمخالفات بمنشآت غذائية ببني سويف

وأفاد التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، الدكتورة سماح جاد، أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين، كما تم إعدام 30 كيلو جرامًا من المواد الغذائية المختلفة التي أظهرت تغيرًا في خواصها الطبيعية وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشارك في الإشراف على الحملة، بتوجيهات من وكيل صحة بني سويف، كل من: الدكتور أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومسعد إبراهيم، مراقب أول أغذية، بالإضافة إلى مفتشي الأغذية: نصر فيلبس، محمد نادي، ومحمد حمدي.

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