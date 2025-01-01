محافظ بني سويف يطمئن على جاهزية وحدة الإطفاء بكوم أبو راضي الصناعية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، منطقة كوم أبو راضي الصناعية في إطار جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية وتعزيز البنية التحتية للمناطق الصناعية بـ محافظة بني سويف، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لدعم قطاع الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي.

محطة معالجة الصرف الصناعي

وبدأ محافظ بني سويف جولته من محطة المعالجة التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مساحة 10 أفدنة بتمويل من هيئة التنمية الصناعية، يهدف المشروع إلى استقبال ومعالجة الصرف الصناعي من مصانع المنطقة وتصريفه في مصرف اللبيني. واستمع المحافظ لعرض عن الموقف التنفيذي للأعمال الجارية في المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 5 أفدنة بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، مع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا.

وبلغت نسبة الإنجاز للأعمال المدنية حوالي 95%، في حين بلغت نسبة الأعمال الكهروميكانيكية نحو 12%، وبنسبة تنفيذ إجمالية للمشروع تصل إلى 40%، وأكد المحافظ على ضرورة تسريع العمل لإتمام المشروع في أقرب وقت، نظرًا لأهميته في الحفاظ على البيئة وتوفير بيئة صحية للمواطنين في القرى المجاورة للمنطقة الصناعية.

الاستثمارات والمصانع بالمنطقة

كما زار المحافظ مصنع "آسيا مصر" على مساحة 650 مترًا، والذي يعمل في مجال إنتاج سماعات الصوت الخارجية وتجميع المشترك الكهربي، باستثمارات تصل إلى 5.5 مليون جنيه ويعمل به 50 عاملًا، كما تفقد مصنع "فريدال" الذي يعمل في مجال تخليل الخضروات، ويغطي الأسواق المحلية والدولية وخاصة في أمريكا الشمالية، يقع المصنع على مساحة 14 ألف متر مربع وتبلغ تكلفته الاستثمارية 37 مليون جنيه، ويشغل 200 عامل.

وخلال الجولة في المصنعين، ناقش المحافظ مع المسؤولين مراحل الإنتاج، نسب المكونات المحلية، ومعايير الجودة المتبعة، والأسواق المستهدفة، وخطط التوسع المستقبلية، كما أكد على ضرورة الالتزام بشروط الأمن والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين، ووجه بضرورة تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وحل أي تحديات قد تواجههم في إطار تعزيز العملية الإنتاجية.

مراجعة جاهزية وحدة الإطفاء

وفي ختام جولته، تفقد المحافظ وحدة الإطفاء التابعة لمنظومة الحماية المدنية في المنطقة، التي تم تنفيذها بالتعاون مع جمعية مستثمري المنطقة، واطمأن المحافظ على جاهزية المعدات والسيارات الخاصة بالوحدة، مشيدًا بالدور الفاعل للجمعية في تسهيل الإجراءات اللازمة لإنشاء الوحدة، مما ساهم في سرعة إنجازها ودخولها الخدمة.

كما أعرب رئيس جمعية مستثمري منطقة كوم أبو راضي عن تقديره للدعم المتواصل من جانب المحافظة في تسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تحسين الخدمات بالمنطقة، بما في ذلك إنشاء فرع جديد للبنك الأهلي ومحطة معالجة مياه الصرف، فضلًا عن تدعيم منظومة الإنارة وغيرها من الخدمات.

مرافق المحافظين خلال الزيارة

ورافق المحافظ خلال الزيارة كل من: حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الواسطى، دعاء هلال، مدير منطقة كوم أبو راضي الصناعية، أحمد سلطان، رئيس جمعية مستثمري منطقة كوم أبو راضي، أشرف مليجي، نائب رئيس المدينة، إلى جانب مسؤولي شركة مياه الشرب، والوحدة المحلية، والشركة المنفذة للمشروعات.

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