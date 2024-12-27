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دين ودنيا

«ولباسهم فيها حرير»، الشعراوي يوضح نعيم أهل الجنة (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

نعيم أهل الجنة، بيَّن الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة الحج، بعض نعيم أهل الجنة، من السكن والزينة واللباس، موضحا الفرق بين طعام الدنيا والجنة.
 

سورة الحج الآية 23

قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ».

إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. [ الحج: 23]
سورة الحج الآية 23

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 23 من سورة الحج

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: يُبيِّن الحق سبحانه وتعالى مَا أعدّه لعباده المؤمنين حيث السكن: {جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} [الحج: 23]، والزينة: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا} [الحج: 23]، واللباس: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحج: 23]، فجمع لهم نعيم السَّكَن والزينة واللباس.


نعيم الزينة في الجنة

وتابع الشيخ الشعراوي: وفي الآخرة يُنعَّم الرجال بالحرير وبالذهب الذي حُرِّم عليهم في الدنيا، وهنا قد يعترض النساء، وما النعيم في شيء تنعّمنا به في الدنيا وهو الحرير والذهب؟ نعم تتمتعْن بالحرير والذهب في الدنيا، أمّا في الآخرة فهو نوع آخر ومتعة كاملة لا يُنغِّصها شيء، فالحلي للمرأة خالصٌ من المكدِّرات، وباقٍ معها لا يأخذه أحد، ولا تحتاج إلى تغييره أو بيعه؛ لأنه يتجدّد في يدها كل يوم، فتراه على صياغة جديدة وشكل جديد غير الذي كان عليه.


وأتم الشعراوي: كما قلنا سابقًا في قوله تعالى عن أهل الجنة: {قَالُواْ هذا الذي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ} [البقرة: 25]، فحسبوا أن طعام الجنة وفاكهتها كفاكهة الدنيا التي أكلوها من قبل، فيُبيِّن لهم ربهم أنها ليستْ كفاكهة الدنيا {وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا} [البقرة: 25]، يعني: أنواعًا مختلفة للصنف الواحد.

 

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

 

مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاته

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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