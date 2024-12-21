من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة الحجر، جحود الكافرين في إصرارهم على الكفر، موضحا الفرق بين كان وظل وأمسى.

سورة الحجر

قال تعالى: «وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15)».

سورة الحجر الآية 14



تفسير الشيخ الشعراوي للآيتين (14-15) من سورة الحجر

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وهم قد طلبوا أن ينزل إليهم مَلَكٌ من السماء؛ لذلك نجد الحق سبحانه هنا يأتيهم بدليل أقوى مِمَّا طلبوا، ذلك أن نزول مَلَك من السماء هو أسهل بكثير من أن يُنزِلَ من السماء سُلَّمًا يصعدون عليه، وفي هذا ارتقاء في الدليل؛ لكنهم يرتقون أيضًا في الكفر، وقالوا: إن حدث ذلك فَلَسوفَ يكون من فعل السحر.



جحود الكافرين في الإصرار على الكفر

وأضاف الشيخ الشعراوي: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم ساحرًا لَسحرهم، وجعلهم جميعًا مؤمنين، وعلى الرغم من أن مثْل هذا الأمر كان يجب أن يكون بديهيًا بالنسبة لهم، لكنهم يتمادوْنَ في الكفر، ويقولون: إنه لو نزَّل سُلَّمًا من السماء وصعدوا عليه؛ لَكانَ ذلك بفعل السحر؛ ولكانَ رسول الله هو الذي سحرهم؛ وأعمى أبصارهم، ولَجعلهم يتوهمون ذلك.

سورة الحجر الآية 15

وواصل الشعراوي: وكأن معنى هذا القول الكريم: لو ارتقينا في مطلبهم، وأنزلنا لهم سُلَّمًا يصعدون به إلى أعلى؛ ليقولوا: إن الحق هو الذي بعث محمدًا بالرسالة، بدلًا من أن ينزل إليهم ملك حسب مطلبهم؛ لَمَا آمنوا بل لقالوا: إن هذا من فعل سحر قام به محمد ضدهم، وهكذا يرتقون في العناد والجحود، ولابُدَّ أن نلحظ أن الحق سبحانه قد جاء هنا بكلمة: {فَظَلُّواْ} [الحجر: 14].



ما الفرق بين كان وظل وأمسى؟

وأكمل الشعراوي: ولم يقل (وكانوا)، ذلك أن (كان) تُستخدمِ لِمُطلْق الزمن، و(ظل) للعمل نهارًا، و(أمسى) للعمل ليلًا، أي: أن كل كلمة لها وَقْت مكتوب، والمقصود من (ظَلُّوا) هنا أن الحق سبحانه لن ينزل لهم السُّلَّم الذي يعرجُون عليه إلا في منتصف النهار، ولكنهم أصرُّوا على الكفر، لذلك قال سبحانه: {فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ} [الحجر: 14].

وأتم الشعراوي: أي: لن نأخذهم بالليل، حتى لا يقولوا إن الدنيا كانت مظلمة ولم نر شيئًا، ولكنه سيكون في وضح النهار، أي: أن الله حتى لو فتح بابًا في السماء يصعدون منه إلى الملأ الأعلى في وضح النهار لكذَّبوا.

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