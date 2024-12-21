السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة الحجر، جحود الكافرين في إصرارهم على الكفر، موضحا الفرق بين كان وظل وأمسى.

 

سورة الحجر

قال تعالى: «وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15)».

ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. [ الحجر: 14]
سورة الحجر الآية 14


تفسير الشيخ الشعراوي للآيتين (14-15) من سورة الحجر

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وهم قد طلبوا أن ينزل إليهم مَلَكٌ من السماء؛ لذلك نجد الحق سبحانه هنا يأتيهم بدليل أقوى مِمَّا طلبوا، ذلك أن نزول مَلَك من السماء هو أسهل بكثير من أن يُنزِلَ من السماء سُلَّمًا يصعدون عليه، وفي هذا ارتقاء في الدليل؛ لكنهم يرتقون أيضًا في الكفر، وقالوا: إن حدث ذلك فَلَسوفَ يكون من فعل السحر.


جحود الكافرين في الإصرار على الكفر

وأضاف الشيخ الشعراوي: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم ساحرًا لَسحرهم، وجعلهم جميعًا مؤمنين، وعلى الرغم من أن مثْل هذا الأمر كان يجب أن يكون بديهيًا بالنسبة لهم، لكنهم يتمادوْنَ في الكفر، ويقولون: إنه لو نزَّل سُلَّمًا من السماء وصعدوا عليه؛ لَكانَ ذلك بفعل السحر؛ ولكانَ رسول الله هو الذي سحرهم؛ وأعمى أبصارهم، ولَجعلهم يتوهمون ذلك.

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. [ الحجر: 15]
سورة الحجر الآية 15

وواصل الشعراوي: وكأن معنى هذا القول الكريم: لو ارتقينا في مطلبهم، وأنزلنا لهم سُلَّمًا يصعدون به إلى أعلى؛ ليقولوا: إن الحق هو الذي بعث محمدًا بالرسالة، بدلًا من أن ينزل إليهم ملك حسب مطلبهم؛ لَمَا آمنوا بل لقالوا: إن هذا من فعل سحر قام به محمد ضدهم، وهكذا يرتقون في العناد والجحود، ولابُدَّ أن نلحظ أن الحق سبحانه قد جاء هنا بكلمة: {فَظَلُّواْ} [الحجر: 14].


ما الفرق بين كان وظل وأمسى؟

وأكمل الشعراوي: ولم يقل (وكانوا)، ذلك أن (كان) تُستخدمِ لِمُطلْق الزمن، و(ظل) للعمل نهارًا، و(أمسى) للعمل ليلًا، أي: أن كل كلمة لها وَقْت مكتوب، والمقصود من (ظَلُّوا) هنا أن الحق سبحانه لن ينزل لهم السُّلَّم الذي يعرجُون عليه إلا في منتصف النهار، ولكنهم أصرُّوا على الكفر، لذلك قال سبحانه: {فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ} [الحجر: 14].

وأتم الشعراوي: أي: لن نأخذهم بالليل، حتى لا يقولوا إن الدنيا كانت مظلمة ولم نر شيئًا، ولكنه سيكون في وضح النهار، أي: أن الله حتى لو فتح بابًا في السماء يصعدون منه إلى الملأ الأعلى في وضح النهار لكذَّبوا.

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

من خواطر الشعراوي، دعوة للتوحيد وعدم الشرك بالله (فيديو)

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لن يقبل الله توبتهم (فيديو)

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

إن تصبك حسنة تسؤهم، الشعراوي يبين حال المنافقين بعد انتصار المسلمين (فيديو)

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

خواطر الشعراوي، قصة جماعة من اليهود قرأوا التوراة غير المحرفة (فيديو)

ما الفرق بين إخوة وإخوان؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

معنى تنكصون، تفسير الشعراوي للآية 66 من سورة المؤمنون (فيديو)

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد متولي الشعراوي محمد متولي الشعراوي الشعراوي سورة الحجر الكافرين كان أمسى تفسير الشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي السحر محمد صلي الله عليه وسلم الكفر

مواد متعلقة

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

من خواطر الشعراوي، دعوة للتوحيد وعدم الشرك بالله (فيديو)

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لن يقبل الله توبتهم (فيديو)

إن تصبك حسنة تسؤهم، الشعراوي يبين حال المنافقين بعد انتصار المسلمين (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل

ارتفاع جديد فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 21/12/2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع بحكومة تصريف الأعمال السورية

تعديل مواعيد تشغيل مترو الخط الثالث لتيسير حركة مشجعي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

منوعات

المزيد

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

تفسير حلم الطيران في المنام وعلاقته بانتهاء المشاكل

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية