الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: مسؤولون عسكريون أبلغوا المستوى السياسي بضرورة وقف الحرب بغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مسؤولين  أمنيين وعسكريين أبلغوا المستوى السياسي بضرورة وقف الحرب مؤقتا في غزة وفورا لإعادة المخطوفين.

مطالب عسكرية في إسرائيل لوقف الحرب في غزة

وأضافت القناة العبرية: "المسؤولون أكدوا ضرورة وقف الحرب مؤقتا لإعادة المخطوفين دون الإضرار بالقدرة على استئنافها لاحقا".

txt

استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شمال غزة

 اجتماع وزاري إسرائيلي يناقش ما بعد الحرب بغزة

ومن جانبها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بأن وزراء إسرائيليين يعقدون اجتماعا غدا بحضور وزير الدفاع بشأن اليوم التالي للحرب في غزة.

وأكدت الصحيفة في تقريرها  أن اجتماع الغد سيناقش إيجاد بديل لحكم حماس بغزة في ظل غياب نتنياهو كونه في المستشفى.

وأوضحت يديعوت احرونوت أن الوزراء سيبحثون مسألة المساعدات الإنسانية بغزة وتبديل حكم حماس في مسعى للتقدم بالصفقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل غزة حماس اجتماع وزاري إسرائيلي

مواد متعلقة

استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شمال غزة

بعد القذائف الصاروخية، جيش الاحتلال يتوعد سكان هذه المنطقة بوسط غزة

ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

أخبار مصر: زيادة أسعار الزيت وجبنة دومتي ونسكافيه، زواج مصطفى شعبان، حريق بمحافظتين بداية 2025، تطورات جديدة بواقعة نجل القرضاوي

جدول الإجازات الرسمية في عام 2025

في بداية 2025، حركة تنقلات موسعة لضخ دماء جديدة بهيئة الرعاية الصحية

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل ختام الجولة السابعة

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

بعد إعلان زواجه رسميا، كيف بدأت قصة حب مصطفي شعبان و هدى الناظر

نمو صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 17% خلال 2024

منوعات

المزيد

انهيار جليدي يدمر جرافة أثناء تنظيف طريق في تركيا

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

خبيرة أبراج عن 2025: محاولة اغتيالات رؤساء واضطرابات ببلدان عربية وهذا ما يحدث في مصر

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء

استقرار باستثناء هذه المناطق، الأرصاد تزف بشرى عن طقس أول أيام العام الجديد 2025

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احذر، أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية