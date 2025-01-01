استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شمال غزة

استشهد 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل سكني شمالي قطاع غزة.

وأفاد وسائل إعلام عربية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل سكنية بمحيط منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، فيما أشار إعلام فلسطيني إلى أن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على مناطق شرقي بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط غزة، فيما قصفت الزوارق شاطئ بحر النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء استهداف الاحتلال مربعا سكنيا في جباليا البلد شمالي القطاع فجر اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء أوامر إخلاء جديدة في قطاع غزة زاعما أنها لمناطق خرجت منها رشقات صاروخية تجاه إسرائيل.

وقال في البيان «إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوكات: 2220-2223 (منطقة البريج) وبعد عملية اطلاق القذائف الصاروخية الأخيرة، هذا تحذير مسبق قبل هجوم، من أجل أمنكم انتقلوا إلى المنطقة الإنسانية فورًا».

وكانت دولة الاحتلال قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه جنوب الاحتلال بعد منتصف الليل.

ووفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال، تم اعتراض أحد الصواريخ بنجاح بواسطة القبة الحديدية، بينما سقط الصاروخ الآخر في منطقة مفتوحة دون أن يتسبب في أضرار.

جاء ذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في نتيفوت ومنطقة الحدود مع غزة، عند منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

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