أخبار الرياضة اليوم، ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة تجديد زيزو مع الزمالك،عمان يواجه البحرين في نهائي خليجي 26،عودة كهربا لقائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر؛ من أجل مواجهة شباب بلوزداد الساعة 9 مساء الجمعة المقبل بـ"ملعب 5 جويلية 1962" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن المغربي محمود بنتايك قد يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

قال مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، إن المفاوضات مع القلعة البيضاء لتجديد عقده شهدت انفراجة كبيرة بسبب تدخل ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

خليجي 26، تأهل المنتخب البحريني إلى نهائي كأس الخليج العربي بعد الفوز على منتخب الكويت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي في نصف نهائي البطولة.

وضرب البحرين موعدا مع عمان في نهائي كأس الخليج العربي يوم السبت المقبل في تمام الساعة 6 مساء.

عقدت اليوم اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعها الأول بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وجميع أعضاء اللجنة.

انتقد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، رموز الأبيض لعدم مساندة النادي ماديا في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها القلعة البيضاء.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية بيع تذاكر مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة اقتراب ناصر ماهر صانع الألعاب من اللحاق بمباراة المصري المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل.

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع صفقة هجومية جديدة ستهم بالتأكيد النادي الأهلي، إذ يستعد الثنائي لمواجهة نارية بينهما في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في أمريكا الصيف المقبل.

طلب نادي ريال مدريد الإسباني، ضم الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، في انتقالات يناير المقبل.

كشف محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن آخر تطورات عرض معايشة نوتنجهام فورست الإنجليزي.

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